Life is Strange: Remastered Collection für Switch erneut verschoben

Die Veröffentlichung der Life is Strange: Remastered Collection auf der Nintendo Switch verschiebt sich ein weiteres Mal.

Die Collection, die aus dem ursprünglichen Life is Strange und dem Prequel Before the Storm besteht, soll nun "später in diesem Jahr" erscheinen.

Nur die Switch betroffen

Ursprünglich sollte die Remastered Collection von Life is Strange rund zwei Wochen nach Life is Strange: True Colors im September 2021 auf den Markt kommen.

Publisher Square Enix traf aber im August die Entscheidung, die Collection auf Anfang 2022 zu verschieben.

Für die anderen Plattformen - PlayStation, Xbox, PC und Google Stadia - erscheint die Collection nun am 1. Februar 2022, nur Switch-Besitzer und -Besitzerinnen müssen nun erneut länger warten.

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/gLx8uK0e4v — Life is Strange (@LifeIsStrange) January 20, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Was Square Enix sagt

"Die Collection wird wie angekündigt am 1. Februar auf Google Stadia, PlayStation, Xbox und PC erscheinen", heißt es in einem Update auf Twitter. "Wir bedauern jedoch, mitteilen zu müssen, dass die Nintendo-Switch-Versionen der Spiele einen kleinen Rückschlag erlitten haben und ein wenig mehr Zeit benötigen, bis sie fertig sind, und daher erst später in diesem Jahr veröffentlicht werden."

Ein konkreter Termin für die Switch-Version wird also nicht genannt. Vorerst bleibt euch nur übrig, euch in Geduld zu üben.

Für die Collection werden einige Verbesserungen an den Spielen vorgenommen, besonders im Hinblick auf die Technik. Ihr könnt bessere Charaktere und Umgebungen sowie eine veränderte Beleuchtung erwarten. Und beim ersten Teil setzt man nun auf via Motion-Capture eingefangene Gesichtsanimationen.