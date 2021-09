Life is Strange: True Colors - Alle 25 Erinnerungen finden und Quests lösen

Wie ihr es aus der Serie kennt, hat auch Life is Strange: True Colors eine Reihe von Sammelgegenständen zu bieten, die Entwickler Deck Nine Games im Spiel für euch versteckt hat.

Dabei handelt es sich um 25 Erinnerungen und um 4 Nebenmissionen, die ihr in den einzelnen Kapiteln finden könnt. Die Erinnerungen sind über alle fünf Kapitel verteilt, die Nebenmissionen findet ihr in den Kapiteln zwei, drei und vier. Sie bescheren euch neben mehr Hintergrundinfos auch Erfolge beziehungsweise Trophäen.

Was ihr über die Erinnerungen und Quests in Life is Strange: True Colors wissen müsst:

Haltet die Augen auf.

Fundorte aller Erinnerungen in Life is Strange: True Colors Um die Erinnerungen aufzuspüren, müsst ihr bei Nutzung eines Controllers L2 gedrückt halten, damit Alex die emotionale Aura rund um Objekte feststellen kann. Haltet dann A gedrückt, wenn ihr eines gefunden und im Blick habt. Nachfolgend lest ihr, wo ihr alle Erinnerungen in Life is Strange: True Colors findet, aufgeteilt nach Kapitel und Szene. Kapitel 1: Seite A Erinnerung 1: Rileys Brief (Szene: Ich bin okay) Wenn ihr vor der Aufgabe steht, euren Rucksack auszupacken, schaut euch hier den Brief auf dem Schreibtisch gegenüber vom Bett an. Erinnerung 2: Riss (Szene: Ich bin okay) Ihr befindet euch im gleichen Raum wie bei Erinnerung 1. In der Nähe des Eingangs seht ihr ein Tiger- und ein Biker-Poster. Schaut unterhalb davon nach einem Riss. Erinnerung 3: Officer Fisch (Szene: Erster Arbeitstag) Eure Aufgabe in der Bar ist, die Tische sauberzumachen. Schaut euch aber ein wenig um und ihr findet eine Visitenkarte in der Nähe des Monitors bei Tresen. Erinnerung 4: Helm (Szene: Die Suche nach Ethan) Nachdem ihr euch auf die Suche nach Ethan macht, findet ihr im Außenbereich links von Gabe und Ryan einen Helm. Erinnerung 5: Telefon (Szene: Die Suche nach Ethan) Seid ihr bei den Minen ins Gebäude gekommen, findet ihr den nächsten Flashback an einem Wandtelefon in der Nähe des Eingangs. --- Kapitel 2: Laternen Erinnerung 6: Anstecker (Szene: Mac ausfindig machen) Nach der Szene mit Steph in eurer Wohnung geht ihr nach oben aufs Dach und findet den Anstecker dort zwischen ein paar Pflanzen neben dem Grill. Erinnerung 7: Regenschirm (Szene: Mac ausfindig machen) Geht nach unten in die Bar und schaut weiter hinten in dem kleinen Flur mit dem Exit-Schild. Dort findet ihr einen Regenschirm neben einem Garderobenständer. Erinnerung 8: Mietscheck (Szene: Mac ausfindig machen) Den Mietscheck findet ihr ebenfalls in der Bar, schaut hinter dem Tresen nach. Erinnerung 9: THC-Fruchtgummi (Szene: Mac ausfindig machen) Geht in die Apotheke und sprecht dort mit Charlotte. Nach dem Gespräch geht ihr in den hinteren Raum und findet die Fruchtgummis dort auf einem Regal. Erinnerung 10: T-Shirt (Szene: Mac ausfindig machen) Im Blumenladen redet ihr kurz mit Eleanor, dann schaut euch im Laden um und unter dem blauen Bücherregal, dessen Tür offen ist, findet ihr ein T-Shirt. --- Kapitel 3: Monster oder Mensch Erinnerung 11: Bomberjacke (Szene: Ein einfacher Plan) Zum Start des Kapitels seid ihr in der Bar. Geht in den kleinen Flur mit dem Garderobenständer, wo ihr zuvor den Regenschirm gefunden habt. Schaut euch hier die Bomberjacke näher an. Erinnerung 12: Dollar (Szene: Thaynor, Monsterjäger) Nach dem Kampf gegen den Wolf solltet ihr euch den Boden neben der Bank genauer anschauen, um dort einen Dollarschein zu finden. Erinnerung 13: Terminkarte (Szene: Thaynor, Monsterjäger) Während der Suche nach den Juwelen geht ihr in die Bar und findet in der Nähe des Eingangs die Terminkarte auf dem Boden. Erinnerung 14: Alte Zeitung (Szene: Thaynor, Monsterjäger) Nach dem Gespräch mit dem Zwerg in der Bar geht ihr in den Raum mit dem Billardtisch und findet dort die Zeitung auf einem Tisch. Erinnerung 15: Valkyries Napf (Szene: Thaynor, Monsterjäger) Auf der Suche nach den Juwelen kommt ihr auch in den Plattenladen von Steph. Redet mit ihr und schaut dann auf dem Boden nach dem Napf der Katze Valkyrie. --- Kapitel 4: Flackern Erinnerung 16: Gepresste Rose (Szene: Zeit zu feiern) Direkt zu Beginn des Kapitels findet ihr die gepresste Rose an der Wand in Alex' Wohnung über dem Esstisch. Erinnerung 17: Schlagzeug (Szene: Das Frühlingsfest) Auf dem Gelände des Frühlingsfests solltet ihr euch das Schlagzeug auf der Bühne näher anschauen. Erinnerung 18: Mikrofon (Szene: Das Frühlingsfest) Geht auf dem Frühlingsfest hinter der Bühne und ihr findet dort ein Mikrofon auf dem Boden. Erinnerung 19: Polaroid (Szene: Das Frühlingsfest) Geht in die Bar und dort in den Bereich mit dem Garderobenständer. Dort findet ihr das Foto an der Wand. Erinnerung 20: CIT-Sticker (Szene: Das Frühlingsfest) Begebt euch zum Blumenladen und zu dessen Rückseite in der Nähe der Brücke. Dort könnt ihr am Fenster den CIT-Sticker ausmachen. --- Kapitel 5: Seite B Erinnerung 21: Schlüssel (Szene: Das Krankenhauszimmer) Wenn ihr zum ersten Mal im Krankenhauszimmer seid, findet ihr die Schlüssel beim Waschbecken. Erinnerung 22: Visitenkarte (Szene: Trautes Heim) Nach dem Krankenhaus gelangt ihr in das Haus von Alex' Eltern. Wenn ihr herumlaufen könnt, geht ihr in die Küche, dort findet ihr die Visitenkarte. Sammelt sie auf jeden Fall ein, bevor ihr die Tür nach draußen öffnet. Erinnerung 23: Gitarrensaiten (Szene: Niemand hat dich gewählt) Im Waisenhaus könnt ihr Gitarrensaiten näher untersuchen. Ihr findet sie, sobald ihr die Kontrolle über Alex hat, auf einem der unteren Betten auf der linken Seite. Erinnerung 24: Anhänger (Szene: Nichts bleibt ewig begraben) Diese Erinnerung könnt ihr nicht verpassen, Alex sammelt sie automatisch in den Minen auf. Erinnerung 25: Bomberjacke (Szene: Ein Klopfen an der Tür) Wenn ihr zum Ende hin wieder in eurer Wohnung seid, könnt ihr die Bomberjacke beim Stuhl am Esstisch näher untersuchen. Erinnerungsobjekte erkennt ihr an der Aura um diese herum.