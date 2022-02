Lost Ark: So levelt ihr euren Charakter am schnellsten auf Stufe 50

Ihr wollt wissen, wie ihr in Lost Ark möglichst schnell Level 50 erreicht, um euch in die Endgame-Inhalte zu stürzen? Dann seid ihr hier richtig, denn wir haben viele Tipps zum Leveln in Lost Ark für euch.

Ja, die meisten von euch sind nicht nach Arkesia gekommen, um die schöne Aussicht zu genießen und alle versteckten Winkel zu erforschen. Viel lieber wollt ihr schnell die wichtige Stufe 50 erreichen und den kräftigen Bossen in heroischen Dungeons oder Raids zeigen, wo der Hammer hängt. Aber wann genau habt ihr eigentlich das höchste Level erreicht?

Unsere besten Tipps für schnelles Leveln in Lost Ark Die Levelgrenze der westlichen Version liegt derzeit bei Stufe 55. Da ihr bereits mit Stufe 10 ins Spiel startet, müsst ihr also noch 40 Level hochklettern, um auf Stufe 50 alle Spielinhalte freizuschalten. Damit ihr fix bei den Schlachtzügen oder in den Chaos-Dungeons mit dabei sein könnt, gibt es spezielle Tipps, mit denen ihr den Prozess effizienter gestalten könnt, als einfach wild drauflos zu questen. Tipp 1: Nebenquests vermeiden Auch wenn es widersprüchlich scheint, hilft es beim Leveln auf die Nebenmissionen zu verzichten. Klar, sie verleihen der Welt von Arkesia etwas mehr Tiefe und hier und da springt mal ein nützlicher Gegenstand dabei heraus - im Großen und Ganzen erhaltet ihr aber nur wenig XP verglichen mit den Hauptquests. Konzentriert euch also nur auf die Hauptgeschichte und sackt dort die großen Erfahrungshaufen ein. Nachdem ihr die ersten vier Gebiete - Rethramis, Yudia, West-Luterra und Ost-Luterra - abgegrast habt, werden die Haupquests zu Weltquests. Folgt ihnen dann einfach weiter. Habt ihr die drei darauffolgenden Zonen Tortoyk, Anikka und Arthetine durchkämmt, seid ihr schon fast auf Stufe 50 und könnt nach Nord-Vern reisen, um die letzten Hauptmissionen abzuschließen und die Engame-Inhalte freischalten könnt. Tipp 2: Der normale Modus ist euer Freund Den Schwierigkeitsgrad der Dungeons nach oben zu drehen klingt verlockend, ist aber nicht besonders zielführend, wenn es um das schnelle Leveln geht. Ja, mit einer höheren Schwierigkeit erhaltet ihr besseres Loot - die Erfahrung, die ihr bekommt, bleibt allerdings dieselbe. Haltet euch beim Vernichten der einfachen Bosse einfach vor Augen, dass ihr so viel schneller zum spaßigen Teil von Lost Ark voranschreiten könnt. Tipp 3: Tötet nur so viele Feinde, wie ihr müsst Unnötiges Blutvergießen bringt euch in Lost Ark nicht weiter, denn die kleinen Mobs bringen euren Erfahrungsbalken nur im Schneckentempo voran. Tötet also nur so viele Gegner, wie es euer Missionsziel verlangt und gebt eure Quest so schnell wie möglich ab, alles andere ist Zeitverschwendung. Lasst euch auch von Sammelobjekten und Handwerksarbeiten nicht allzu sehr ablenken - eurem inneren Holzfäller könnt ihr auch später noch nachgeben. Diese kleinen Viecher geben euch so gut wie keine XP. Versucht sie so weit es geht zu ignorieren. Tipp 4: Schnellreisen statt Herumreiten Arkesia könnt ihr auch mit Level 50 noch erforschen. Wollt ihr den schnellen Level-Erfolg führt nichts am Schnellreisesystem von Lost Ark vorbei. Reiten ist zwar nett, aber für ein paar Silbertaler seid ihr innerhalb weniger Sekunden am Schnellreisepunkt eurer Wahl - ihr müsst ihn nur zuvor freigeschaltet haben. Um euch schnell von einer Quest zur nächsten zu teleportieren, öffnet ihr einfach eure Karte und sucht euch links in der Liste den passenden Triport aus. Ihr könnt sie auch direkt auf der Karte anklicken. Tipp 5: Verwendet eure Verbrauchsgüter Es nützt euch nichts, wenn ihr Tränke, Granaten oder Auren in eurem Inventar Staub ansetzen lasst. Diese kleinen Helferlein sorgen dafür, dass ihr es viel schneller durch die wichtigen Dungeons und Gebiete schafft, also nutzt sie auch. Im Laufe des Spiels erhaltet ihr diese Gegenstände sowieso immer wieder. Geld ist dazu da es auszugeben und Tränke dazu sie einzunehmen - so einfach ist das.

Level 50 und was nun? So levelt ihr weitere Charaktere Das Leveln in Lost Ark kann trotz toller Tipps langatmig sein, aber immerhin müsst ihr diese Zeit nur für euren ersten Charakter investieren, um alle Inhalte des Spiels freizuschalten. Habt ihr die die Hauptquest Ealyns Geschenk in North Vern abgegeben, erhaltet ihr einen Power-Pass. Diesen könnt ihr verwenden, um einen weiteren Charakter direkt auf Level 50 zu bringen. Habt ihr das getan, erhaltet ihr sogar noch einen weiteren. Da bei zwei Pässen die Großzügigkeit der Entwickler aufhört, müsst ihr euch gut überlegen, für welche Klassen ihr die beiden Power-Pässe einsetzt. Danach könnt ihr weitere Charaktere nur noch durch die Ausgabe von Spielwährung oder durch klassisches Leveln auf Stufe 50 bringen. Welche Klassen zum Start von Lost Ark besonders stark sind, lest ihr hier.