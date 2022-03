Lost Ark auf Xbox und PlayStation? Nicht ausgeschlossen, sagen Amazon und Smilegate

Amazon Games und Smilegate sind nicht von der Idee einer Konsolenportierung von Lost Ark abgeneigt. Wenn die Fans dies wünschen, könne man einen solchen Schritt sicher "in Betracht ziehen".

Ein Lost Ark auf Xbox oder PlayStation ist nicht ausgeschlossen

In einem Gespräch mit VG247 wurde Soomin Park, Franchise Lead bei Amazon Games, gefragt, ob das Spiel irgendwann auch auf die Xbox und die PlayStation kommt. Er antwortete:

"Wenn Lost Ark auf Konsolen etwas ist, das die Fans wirklich wollen, dann denke ich, dass es etwas ist, das beide Parteien in Betracht ziehen würden."

Park spielte außerdem auf die langjährige Rivalität mit Blizzards Diablo 3 an, das auch auf den neuen Konsolen erfolgreich ist. "Wir haben definitiv das Gefühl, dass Lost Ark die Möglichkeit hat, sich als wichtiger Player zu etablieren, wie der bisherige Erfolg des Spiels beweist."

Warum es so lange gedauert hat, bis Lost Ark auch über den asiatischen Raum hinaus gespielt werden konnte, lag nicht an der Nachfrage, wie Park erklärt. "Die Nachfrage war da, Smilegate hatte jahrelang in die Verfeinerung und den Feinschliff des Kernspiels investiert, und wir haben gemeinsam daran gearbeitet, es an ein völlig neues Publikum anzupassen, wobei Millionen von Spielern das Spiel nun zum ersten Mal erleben können."

Global gibt es aktuell einen großen Korea-Trend. Dazu müssen wir uns nur die vielen erfolgreichen K-Pop-Bands ansehen oder Netflix' Hype-Serie Squid Game. Park denkt, "es gibt einen Trend zur Globalisierung von Inhalten in allen Unterhaltungsmedien und ein Interesse an internationalen Erfahrungen, die es uns ermöglichen, Kulturen aus der ganzen Welt zu erleben."

"Die koreanische Popkultur, wie Musik und Fernsehen, wird im Westen immer beliebter. Spiele sind eine natürliche Entwicklung dieses Trends."