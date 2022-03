Lost Ark: März bringt Inhaltsspritze mit Raid und Story-Missionen

Während Lost Ark auch nach fast einem Monat nach seinem Release am 11. Februar 2022 immer noch sehr beliebt ist, hat Amazon die ersten neuen Inhalte für das kostenlose MMORPG angekündigt. So erhaltet ihr bald neue Endgame-Raids und weitere Story-Quests.

Der Grind geht weiter

"Obwohl wir erst vor wenigen Wochen gestartet sind, wissen die Fans von Lost Ark, dass es in der koreanischen Version eine Fülle von Inhalten gibt, die ihren Weg zu den westlichen Ufern von Arkesia noch nicht gefunden haben", schreibt Amazon in seiner Ankündigung zum bevorstehenden Update im März.

"Wir werden eng mit Smilegate RPG zusammenarbeiten, um die westliche Version regelmäßig mit neuen Inhalten zu versorgen", betont der Publisher. Ein paar Highlights aus dem neuen Patch verrät Amazon bereits.

Es soll neue Story-Missionen geben, bei der ihr euch auf die Suche nach dem ersten Wächter-Töter, Kadan, begebt. Dafür müsst ihr die Insel Isteri und die Illusionsbambusinsel besuchen, bei denen eine Gegenstandstufe von 1.100 empfohlen wird. Auch neue und alte Charaktere trefft ihr dort an.

Neue Raids am Horizont

Für das Endgame hält Amazon die Abyss-Raids bereit. Über spezielle Statuen in den großen Städten von Arkesia könnt ihr an der neuen Aktivität teilnehmen, sobald das entsprechende Update implementiert ist. Was euch dort erwartet? Ihr tretet mit einer begrenzten Anzahl an Wiederbelebungen gegen einen Wächter an. Innerhalb einer bestimmten Zeit müsst ihr diesen zu Fall bringen.

Beginnend mit Wächter Argos durchlauft ihr hierbei immer drei Phasen, die jeweils neue Mechaniken und Angriffsmuster enthalten und sogar eigenen Belohnungen mit sich bringen. Die Phasen haben zudem alle ein eigenes erforderliches Item-Level.

Genaue Details gibt Amazon erst kurz vor der Veröffentlichung des Updates bekannt. Auch eine Roadmap für die nächsten Monate soll in "naher Zukunft" auf den Tisch gelegt werden.