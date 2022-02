Lost Ark plant neue europäische Server-Region, da das Spiel aus allen Nähten platzt

Der erfolgreiche Start des MMOs Lost Ark von Smilegate und Amazon Games hat auch seine Schattenseiten.

Innerhalb von 24 Stunden spielten auf Steam mehr als 1,3 Millionen Spieler und Spielerinnen den Free-to-play-Titel, allerdings sind die Server mittlerweile recht voll und es gibt Warteschlangen.

Eine neue Server-Region

Um dieses Problem anzugehen, möchte oder kann Smilegate nicht einfach mehr Server hinzufügen, vielmehr ist mit einer "komplett neuen Server-Region in Europa" zu rechnen, teilt das Unternehmen mit. "Die Architektur des Spiels" mache dies erforderlich.

"Dies ist die einzige Möglichkeit, mehr Spieler in Europa zu ermöglichen, also ist es eine gemeinsame Anstrengung von Amazon Games und Smilegate RPG", heißt es. "Seid versichert, dass wir rund um die Uhr arbeiten, bis es umgesetzt wurde."

"Wir sind uns bewusst, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann, aber wir brauchen Zeit, um sicherzustellen, dass alles in bestmöglichem Zustand ist, damit alle Spieler ins Spiel kommen können. Wir werden so bald wie möglich ein Update zu den genauen Zeiten bekannt geben."

Die Qual der Wahl

Die neue Server-Region richtet sich eher an neue Spieler und Spielerinnen und diejenigen, die bis jetzt noch keine große Bindung zu einem der vorhandenen Server haben.

Gleichzeitig betont Smilegate, dass ihr, wenn ihr noch unentschlossen seid, eure Items nicht einlösen solltet.

"Wenn ihr vorhabt, das Spiel in der neuen Region von vorne zu starten, solltet ihr mit der Einlösung von 'Pro Account'-Gegenständen, wie z.B. dem Redemption-Gründerpaket, warten, bis ihr einen Charakter erstellt habt und in der Lage seid, es in der neuen Region einzulösen."

Als kleine Entschädigung für die Umstände erhalten alle aktuellen Spieler und Spielerinnen von Lost Ark ein paar In-Game-Geschenke, darunter ein Pferd, ein Instrument, Heil-Items und mehr. Das Bundle soll nach Start der neuen Server-Region und bis zum 1. März 2022 verfügbar sein.

Melanie findet, dass sich ein Blick auf das neue MMO lohnt. Warum das so ist, könnt ihr hier nachlesen.