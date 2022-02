Lost Ark Release-Datum: Zu diesen Zeiten wird Lost Ark freigeschaltet

Bis zum Release von Lost Ark ist es nicht mehr weit. Am 11. Februar um 18:00 Uhr wird Lost Ark freigeschaltet, wer direkt zu Beginn dabei sein will, sollte nicht nur wissen, an welchem Tag das MMORPG erscheint, sondern auch zu welcher Uhrzeit das kostenlose Spiel freigeschaltet wird.

Wann wird Lost Ark freigeschaltet? In diesem Artikel erfahrt ihr alles über den Release von Lost Ark, von Datum bis Download-Größe. Beginnen wir mit den genauen Veröffentlichungszeiten: Westküste USA: Freitag, 11. Februar, 09:00 PST

Ostküste US: Freitag, 11. Februar, 12:00 EST

UK: Freitag, 11. Februar, 17:00 GMT

Europa: Freitag, 11. Februar, 18:00 Uhr MEZ

So könnt ihr bereits früher starten Bei uns könnt ihr also um 18:00 Uhr versuchen auf die Server von Lost Ark zu kommen. Durch den Erwerb eines Founder's Pack erhaltet ihr neben ein paar netten Boni und Items einen früheren Zugang zum Spiel. Mit diesem könnt ihr bereits seit dem 8. Februar in Arkesia herumreiten, Klassen ausprobieren und eure Lieblingscharaktere leveln. Die Pakete könnt ihr bis zum offiziellen Release des Titels kaufen. Die Founder's Pack gibt es in den Preisklassen Bronze, Silber, Gold und Platinum und beinhalten unterschiedliche Boni wie Reittiere, Ingame-Währung und Skins. Ihr könnt sie auf Steam oder auf der offiziellen Website von Lost Ark erwerben.