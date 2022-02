Magic The Gathering: Limitierte Karten zu Street Fighter jetzt für kurze Zeit erhältlich

Im Rahmen seines Secret-Lair-Programms bietet Wizards of the Coast jetzt einige limitierte Magic-The-Gathering-Karten im Street-Fighter-Design an.

Diese Karten können ab sofort vorbestellt werden und sind nur für kurze Zeit erhältlich.

Was steckt drin?

Der Secret-Lair-Drop zu Street Fighter umfasst insgesamt acht Karten, die von Street Fighter 2 und seinen ursprünglich acht Charakteren sowie dessen Grafikstil beeinflusst wurden.

Ihr bekommt mit dem Set jeweils eine Karte von E. Honda, Ryu, Ken, Blanka, Chun-Li, Dhalsim, Guile und Zangief.

"Street Fighter und Magic: The Gathering kommen aus sehr unterschiedlichen Genres, aber beide Marken erschaffen seit Jahrzehnten fantastische Charaktere, packendes Gameplay und verbinden so Fans weltweit", sagte Mark Heggen, Product Architect bei Wizards of the Coast. "Wir sind seit langer Zeit Fans von Street Fighter und diese Partnerschaft ist ein wahr gewordener Traum. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss wieder an meinem absolut unaufhaltsamen Blanka-Deck feilen."

Die Street-Fighte-Karten von Magic: The Gathering.

Wie lange gibt's die Karten?

Der Secret-Lair-Drop zu Street Fighter ist bis zum 18. März 2022 in zwei Varianten bestellbar. Zum einen gibt es eine Foil-Version für 54,99 Euro, zum anderen eine Non-Foil-Version für 44,99 Euro.

Ihr könnt das Set, dessen Veröffentlichung für den 29. Juli 2022 geplant ist, hier vorbestellen und euch die Karten näher im Detail anschauen.

Und wo wir gerade bei Street Fighter sind: Zum Start in die neue Woche hat Capcom heute Street Fighter 6 angekündigt und einen ersten Teaser zum neuen Teil der Reihe veröffentlicht.