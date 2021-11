Mario Kart 8 Deluxe holt sich den Serienrekord - Nintendo verkauft 92,87 Millionen Switch-Konsolen

Die neuen Geschäftszahlen von Nintendo sind da und zeigen, dass sich die Konsole immer mehr den Verkaufzahlen der Wii nähert.

An anderer Stelle hat sich Mario Kart 8 Deluxe einen neuen Rekord für die Serie gesichert.

Die Hardware verkauft sich ungebremst

In den sechs Monaten bis zum 30. September 2021 hat das Unternehmen 8,3 Millionen Exemplare der Switch verkauft. Der Umsatz kletterte in dem Zeitraum auf 6,73 Milliarden Dollar (5,46 Milliarden im Vorjahr), der Gewinn stieg von 1,5 auf 1,86 Milliarden Dollar.

Wie wir vor wenigen Tagen berichtet hatten, kann das Unternehmen weniger Konsolen produzieren und muss daher seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr anpassen. Nintendo geht davon aus, 24 Millionen Switch-Konsolen zu verkaufen, zuvor lag die Schätzung bei 25,5 Millionen. Schuld sind die weltweiten Chip-Engpässe.

Mit insgesamt 92,87 Millionen verkauften Exemplaren ist die Switch auf gutem Weg, die 100-Millionen-Marke in naher Zukunft zu erreichen. Und damit ist dann auch die Wii, Nintendos aktuell noch erfolgreichste Heimkonsole, mit ihren 101,63 Millionen Verkäufen nicht mehr weit entfernt.

Mario Kart 8 Deluxe fährt aufs Siegertreppchen

Darüber hinaus gibt es neue Daten zu den Verkaufszahlen der Spiele. Wie oben bereits erwähnt, hat Mario Kart 8 Deluxe einen neuen Rekord für die Serie aufgestellt und mit seinen mittlerweile 38,74 Millionen Verkäufen nun den bisherigen Spitzenreiter Mario Kart Wii (37,38 Millionen) überholt.

Dahinter folgt mit ein wenig Abstand Animal Crossing: New Horizons (34,85 Millionen) auf Rang zwei, auf Platz drei steht Super Smash Bros Ultimate (25,71 Millionen).

Anbei die Top 10 der Nintendo-Titel: