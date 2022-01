Mario Party Superstars: Charaktere freischalten - Gibt es mehr spielbare Figuren?

Mario Party Superstars auf der Nintendo Switch ist mit einer bunten Auswahl an spielbaren Charakteren aus dem Super-Mario-Universum an den Start gegangen. Eine Reihe von ihnen ist direkt von Beginn an verfügbar.

Vielleicht stellt ihr euch die Frage, ob es mehr von ihnen gibt. Wir haben die Antwort darauf.

Alles über Charaktere in Mario Party Superstars:

Welche Charaktere gibt es in Mario Party Superstars? Vom Start weg sind in Mario Party Superstars auf der Nintendo Switch insgesamt zehn spielbare Charaktere verfügbar. Dabei handelt es sich um: Mario

Luigi

Peach

Yoshi

Daisy

Wario

Waluigi

Rosalina

Donkey Kong

Birdo Diese zehn Charaktere gibt es von Beginn an in Mario Party Superstars.

Kann ich mehr Charaktere in Mario Party Superstars freischalten? Im Gegensatz zum direkten Switch-Vorgänger Super Mario Party sind in Mario Party Superstars - nach aktuellem Stand - keinerlei zusätzliche Charaktere freischaltbar. Es gibt im Spiel zwar einen Shop, neue Charaktere lassen sich dort aber nicht kaufen. Mehr als die zehn Charaktere, die grundsätzlich im Spiel verfügbar sind, könnt ihr also derzeit nicht bekommen. Aktuell können in Mario Party Superstars keine weiteren Charaktere freigeschaltet werden.