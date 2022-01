Mario Party Superstars: Spielbretter freischalten - Gibt es mehr Level zur Auswahl?

Ihr kennt das: die grundsätzlich verfügbaren Spielbretter in Mario Party Superstars sind schön und gut, aber irgendwann wollt ihr mehr Level haben, auf denen ihr spielen könnt. Zumal das Spiel als eine Art Best of viele Bretter aus den früheren Spielen ausgelassen hat.

Könnt ihr also zusätzliche Spielbretter für Mario Party Superstars freischalten?

Alles über Spielbretter in Mario Party Superstars:

Welche Spielbretter gibt es in Mario Party Superstars? Es gibt insgesamt fünf Spielbretter in Mario Party Superstars auf der Nintendo Switch, die aus früheren Spielen übernommen und modernisiert wurden. Dabei handelt es sich um folgende: Yoshis Tropeninsel

Space-Land

Peachs Geburtstagstorte

Woodys Wald

Horror-Land Alle Spielbretter, die von Beginn an in Mario Party Superstars verfügbar sind.

Kann ich mehr Spielbretter in Mario Party Superstars freischalten? Ähnlich wie bei den Charakteren in Mario Party Superstars gibt es leider keine zusätzlichen Spielbretter, die sich freischalten lassen. Auch im Shop des Spiels finden sich keinerlei weitere Level, die ihr dort kaufen könntet. Erst einmal bleibt es also bei den fünf Brettern, die von Anfang an verfügbar sind. Weitere Spielbretter sind in Mario Party Superstars aktuell nicht freischaltbar.