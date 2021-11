Marvel's Avengers: Spider-Man bekommt keine Story-Missionen

Update vom 23. November 2021: Zwar bekommt Marvel's Avengers Spider-Man die versprochene Story, aber vermutlich nicht so, wie es sich viele von euch erhofft haben. Eine richtige Kampagne mit Missionen gibt es nicht, dafür wird die Geschichte mithilfe von Audiospuren und bebilderten Zwischensequenzen erzählt.

Philippe Therien, Gameplay Director von Avengers, bestätigte gegenüber IGN, dass der rote Superheld keime Story-Missionen erhält. Schaltet ihr die neuen Multiplayer-Herausforderungen in Marvel's Avengers ab, schaltet ihr neue schicke Zwischensequenzen frei.

"Wir wollen unsere Bemühungen auf Inhalte verwenden, die jeder genießen kann, also haben wir uns entschieden, einen Großteil unserer Energie auf den Klaw-Raid zu verwenden, der zur gleichen Zeit erscheint", so Therien.

Ursprüngliche Meldung vom 27. September 2021: Crystal Dynamics, die Macher von Marvel's Avengers, bestätigten nun, dass das kommende Hero-Event zu Spider-Man seine eigene Story-Mission und Zwischensequenzen haben wird. Das Event kommt exklusiv auf die PlayStation-Konsolen.

Spider-Man schreibt Geschichte

Viel war bisher nicht über das neue Abenteuer des Spinnen-Helden bekannt. Auf dem Discord-Server des Spiels hat Dan Matlack von Crystal Dynamics aber nun auf die Frage eines Nutzers geantwortet. Dieser wollte wissen, ob Spider-Man nun eine Story haben wird oder nicht (danke, MP1st).

"Spider-Man ist das, was wir ein 'Event' nennen, also wird er mit Sicherheit Zwischensequenzen und eine Geschichte haben", antwortete Matlack. In einem weiteren Kommentar verriet er, dass der Klaw-Raid des Spiels trotz seiner "vertrauten Umgebungen" eine völlig "einzigartige" Erfahrung sein werde.

Der erste Raid für Marvel's Avengers und Spider-Man sollen im Herbst oder Winter dieses Jahres erscheinen. Diese Informationen stammen aus der aktuellen Roadmap. Hier könnt ihr den Plan noch einmal ansehen: