Wie die neuen Abenteuer der Guardians of the Galaxy mit einem NVIDIA-GeForce-RTX-PC aussehen könnten, zeigt ein neuer Trailer zum Spiel. Personen ohne einen solchen PC können die Features außerdem über den Cloud-Service GeForce Now genießen.

