Mass Effect 5: Bild zeigt ein neues Raumschiff und winzige Charaktere

BioWare feierte gestern seinen traditionellen N7-Tag und lieferte dazu ein neues Bild zum nächsten Teil der Mass-Effect-Reihe.

Mit einer Lupe erkennt man vielleicht mehr?

Auf dem Bild befinden sich ein Raumschiff mit dem Schriftzug "SFX" (der ursprüngliche Codename von Mass Effect) auf einem felsigen Planeten und winzige Charaktere, die aus der Vogelperspektive wie kleine Ameisen aussehen - vielleicht wäre eine Lupe doch keine so gute Idee.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. ?



Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021

"Wir haben eine weitere #N7Day-Überraschung für euch von dem Team, das am nächsten Mass Effect arbeitet. Danke, dass ihr alle die besten Fans der Welt seid!", schreibt der offizielle Kanal zum Franchise.

Mit dem bloßen Auge lässt sich vermuten, dass dort ein Kroganer und vielleicht auch ein Turianer vor dem Raumschiff in einer Einschlagstelle steht, die einem Geth verdächtig ähnlich sieht. Nachdem das Feuer der Fans durch die Legendary Edition wieder entfacht wurde, hat BioWare wohl auch genug Energie, um ein neues Sci-Fi-Werk zu schmieden.

Wann genau das Spiel näher vorgestellt wird, ist schwer zu sagen, da es sich noch in einer frühen Phase befindet und angeblich die Unreal Engine 5 nutzen soll. Die Mass Effect Legendary Edition erschien am 14. Mai 2021 für PC, PlayStation und Xbox.