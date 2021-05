Mass Effect: Citadel: Familienangelegenheiten, Eine Wanze platzieren, Spontane Überprüfung

Citadel: Familienangelegenheiten

Habt ihr eine der Missionen auf Therum, Noveria oder Feros erfüllt, wird diese Mission bei eurem nächsten Besuch auf der Citadel verfügbar sein. Dazu müsst ihr euch zum Finanzdistrikt auf der Raumstation begeben, wo sich das Paar Michael und Rebekah Petrovsky streitet.

Es geht um ihr ungeborenes Baby. Michael ist ihr Bruder und er befürchtet, dass das Baby an einer seltenen Herzkrankheit leiden könnte, an der sein Vater starb. Rebekah befürchtet wiederum, dass durch eine Gentherapie Schäden entstehen könnten.

Hört euch an, was die beiden zu sagen haben und trefft dann eure Wahl. Egal für wessen Seite ihr euch entscheidet, ihr könnt sie über Einschmeicheln oder Einschüchtern davon überzeugen, was euch neben Erfahrungspunkten auch entsprechende Punkte bringt.

Citadel: Eine Wanze platzieren Habt ihr die erste Aufgabe für Emily Wong erfüllt und eine der Missionen auf Noveria, Feros oder Therum erledigt, hat sie einen weiteren Auftrag für euch. Ihr trefft sie diesmal im Citadel-Turm vor den Stufen zum Rat. Sie plant einen Bericht über die Arbeitsbedingungen der Citadel-Flugkontrolle, braucht aber Beweise für die Überlastung der Mitarbeiter. Ihr sollt für sie ein Überwachungsgerät in der Flugkontrolle anbringen. Wenn ihr zustimmt, bringt ihr die Wanz über eine längere Treppe hinauf zum Kontrollraum, vom Eingang aus gesehen könnt ihr sie rechts im Raum platzieren. Dann kehrt zu Emily zurück, um eure Belohnung abzuholen. Ihr könnt aber auch direkt nach dem ersten Gespräch zu ihr zurückkehren und sie noch einmal ansprechen und davon überzeugen, dass die Angestellten durch ihren Bericht den Job verlieren könnten. Ihr müsst dazu die Einschmeicheln-Option wählen. Ansonsten erhaltet ihr Vorbildspunkte, wenn ihr sagt, dass ihr das gern gemacht habt und dass es für einen guten Zweck geschah. Abtrünnigkeitspunkte bekommt ihr, wenn ihr die Wanze nicht platziert, aber im Gespräch mit ihr angebt, dass ihr es getan hättet. Auf der Citadel gibt's weitere Aufträge für euch.