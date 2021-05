Mass Effect: Garrus: Dr. Saleon finden, Tali und die Geth, Wrex: Familienrüstung

Garrus: Dr. Saleon finden

Redet ihr mit Garrus im Frachtraum der Normandy und sprecht ihn auf seine Arbeit bei C-Sec an, kommt er irgendwann auf Dr. Saleon zu sprechen, der Zivilisten für Experimente missbrauchte. Die Sache ist noch nicht gegessen und er gibt euch die Koordinaten von Saleons Schiff.

Die MSV Fedele befindet sich im Kepler-Sektor im Herschel-System. Er bittet euch zudem darum, dabei sein zu dürfen, was aber keine Pflicht für euch ist.

Fliegt zum Schiff und passiert den Eingangsbereich, bis ihr zum Hauptraum gelangt und von Gegnern attackiert wird. Waffengewalt und Biotik helfen euch hier gut weiter. Schaut, dass die Angreifer nicht zu nah an euch herankommen, um ihren Klauen und dem Gift zu entgehen.

Erledigt die sechs Feinde hier und geht weiter. Ihr gelangt an eine Kreuzung, an der ihr links nicht weiterkommt und im Cockpit nichts findet, also auf nach rechts. Ihr trefft auf eine Person, die sich als Doktor Heart zu erkennen gibt, aber in Wahrheit ist es Dr. Saleon, wie Garrus angibt.

Helft Garrus und den anderen bei ein paar Aufgaben.

Der Doktor streitet das ab, fragt ihn daher nach Beweisen. Am Ende habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr Garrus sagt, er soll sich zurückhalten, tut er das, aber der Doktor zieht trotzdem eine Waffe. Alternativ könnt ihr Garrus zu jedem Zeitpunkt sagen, dass er ihn angreifen kann. Zum Kampf kommt es daher so oder so, wenngleich der eher kurz ausfällt.

Auch ohne Garrus im Squad gelingt es dem Doktor nicht, euch zu täuschen. Nehmt ihr Garrus nicht mit, äußert er sich in eurer nächsten Unterhaltung verärgert darüber.

Tali und die Geth Befindet ihr euch auf dem Planeten Solcrum und durchsucht dort die Basis der Geth, findet ihr dort ein Terminal mit ein paar interessanten Details. Aktiviert ihr es, startet diese Mission, die für Tali interessant ist. Kehrt mit den Daten auf die Normandy zurück und sprecht Tali darauf an. Sie bittet euch um eine Kopie der Daten, um sie der Flotte der Quarianer zu übermitteln. Damit könnte sie ihre Pilgerreise abschließen. Es liegt an euch, ob ihr diese Bitte erfüllt oder nicht. Stimmt ihr zu, bekommt ihr neben Erfahrung auch Vorbildspunkte. Wer ablehnt, erhält dafür Abtrünnigkeitspunkte.