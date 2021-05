Mass Effect: Komplettlösung, Tipps und Tricks

Willkommen im Universum von Mass Effect! Ganz gleich, ob ihr dieses zum ersten Mal erkundet oder für ein erneutes Abenteuer zurückkehrt, es gibt einiges für euch zu entdecken! Die drei Spiele haben insgesamt viel zu bieten und im ersten Teil nimmt natürlich alles seinen Anfang mit einer mysteriösen Bedrohung.

In unserer Lösung führen wir euch durch die Haupt- und Nebenmissionen des Spiels, ebenso zeigen wir euch, wie ihr den Kollisionskurs-DLC abschließt. So kommt ihr garantiert sicher bis ans Ende dieses Abenteuers, das nur den Auftakt zu einer noch weit größeren Reise darstellt!

Welche Klasse in Mass Effect ist die richtige für mich?

Ihr habt in Mass Effect die Wahl zwischen sechs verschiedenen Klassen. Da stellt sich natürlich die Frage: welche ist die Richtige? Und da ihr im Laufe des Spiels nicht die Klasse wechseln könnt, müsstet ihr schon mit einem neuen Charakter loslegen, wenn euch das Gewählte nicht zusagte.

Bedenkt, dass in der Legendary Edition jede Klasse grundsätzlich jede Waffe in Mass Effect 1 verwenden kann. Aber: Spezialisierungen für die einzelnen Waffen sind weiterhin auf verschiedene Klassen verteilt, je nach Wahl seid ihr mit bestimmten Waffen also effektiver.

Folgende sechs Klassen gibt es:

Soldat: Der Soldat ist ein Kampfspezialist, verfügt über eine höhere Gesundheit und kann mittlere Panzerung tragen. Eine Spezialisierung auf alle Waffenklassen ist möglich, ebenso könnt ihr später schwere Panzerung tragen.

Der Soldat ist ein Kampfspezialist, verfügt über eine höhere Gesundheit und kann mittlere Panzerung tragen. Eine Spezialisierung auf alle Waffenklassen ist möglich, ebenso könnt ihr später schwere Panzerung tragen. Techniker: Der Techniker vertraut natürlich auf seine technischen Fähigkeiten. Er kann gegnerische Waffen und Schilde außer Gefecht setzen, Sicherheitssysteme umgehen oder technische Ausrüstung reparieren und modifizieren. Sie tragen leichte Panzerung und können Pistolen spezialisieren, später ist eine Verbesserung der Panzerung möglich.

Der Techniker vertraut natürlich auf seine technischen Fähigkeiten. Er kann gegnerische Waffen und Schilde außer Gefecht setzen, Sicherheitssysteme umgehen oder technische Ausrüstung reparieren und modifizieren. Sie tragen leichte Panzerung und können Pistolen spezialisieren, später ist eine Verbesserung der Panzerung möglich. Experte: Der Experte ist ein Biotik-Spezialist und setzt primär auf Pistolen und leichte Panzerung. Mit seinen Fähigkeiten kann er Gegner anheben, wegschleudern, Schilde deaktivieren oder Feinde vernichten. Eine effektive Klasse, mit der ihr aber eher aus der Deckung heraus agieren solltet.

Der Experte ist ein Biotik-Spezialist und setzt primär auf Pistolen und leichte Panzerung. Mit seinen Fähigkeiten kann er Gegner anheben, wegschleudern, Schilde deaktivieren oder Feinde vernichten. Eine effektive Klasse, mit der ihr aber eher aus der Deckung heraus agieren solltet. Wächter: Bei den Wächtern fließen biotische und technische Fähigkeiten zusammen. Zugleich sind sie auch auf leichte Panzerung beschränkt und können ihre Pistolen-Skills verbessern. Eine gute Wahl sind sie auf jeden Fall, wenn ihr Biotik und Technik kombinieren möchtet.

Bei den Wächtern fließen biotische und technische Fähigkeiten zusammen. Zugleich sind sie auch auf leichte Panzerung beschränkt und können ihre Pistolen-Skills verbessern. Eine gute Wahl sind sie auf jeden Fall, wenn ihr Biotik und Technik kombinieren möchtet. Infiltrator: Der Infiltrator ist ein Spezialist für Kampf- und Technik-Fähigkeiten. Sie spezialisieren sich auf Pistolen und Scharfschützengewehre, ihre mittlere Panzerung schützt sie gut und bei den Fähigkeiten liegt der Fokus mehr auf der Offensive.

Der Infiltrator ist ein Spezialist für Kampf- und Technik-Fähigkeiten. Sie spezialisieren sich auf Pistolen und Scharfschützengewehre, ihre mittlere Panzerung schützt sie gut und bei den Fähigkeiten liegt der Fokus mehr auf der Offensive. Frontkämpfer: Bleibt am Ende noch der Frontkämpfer, quasi der biotische Kampfspezialist. Der Fokus liegt hier darauf, Gegner schnell auszuschalten - und das auf kurze Distanz. Pistolen und Schrotflinten stehen im Fokus und später können sie auch mittlere Panzerung tragen.

Nachdem ihr die Mission "NES: VI außer Kontrolle" abschließt, lassen sich noch in den Bereichen Biotik, Kampf und Tech jeweils zwei Spezialisierungen freischalten:

Agent (Infiltrator, Techniker)

Bastion (Experte, Wächter)

Kommando (Infiltrator, Soldat)

Nemesis (Experte, Frontkämpfer)

Sanitäter (Techniker, Wächter)

Sturmpionier (Frontkämpfer, Soldat)

Wählt ihr eine dieser Spezialisierungen, ersetzen sie die Talente der Basisklasse und können auf Rang 12 verbessert werden, was euch weitere Boni und Verbesserungen beschert.