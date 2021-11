Mass Effect: Legendary Edition könnte in den Xbox Game Pass kommen

Der Eintrag von Mass Effect: Legendary Edition im Xbox Store lässt vermuten, dass die Remaster-Trilogie bald auch im Game Pass erhältlich sein könnte.

Legendäres Gerücht

Am Freitag soll die Legendary Edition laut XGP auf der polnischen Shop-Seite kurz mit dem "Game Pass"-Symbol gekennzeichnet worden sein. Das Gerücht um den vielleicht baldigen Neuzugang im Game Pass von Microsoft macht auf Twitter seine Runde:

Mass Effect Legendary Edition is coming towards #Gamepass. Polish Xbox website was early with posting it. pic.twitter.com/t3uLPQYubd — Xbox Series News (@xboxseriesnews1) November 22, 2021

Noch hat sich kein Pressesprecher oder Insider zu diesem Gerücht zu Wort gemeldet. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Der Abo-Dienst von Publisher EA ist schon seit einiger Zeit mit dem Xbox Game Pass Ultimate verknüpft. Innerhalb eines Jahres nach ihrer Veröffentlichung werden die Neuerscheinungen von EA erfahrungsgemäß dort aufgenommen.

Am 14. Mai 2021 erschien die Mass Effect: Legendary Edition von Entwickler BioWare für PC, PlayStation und Xbox.