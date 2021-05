Mass Effect: Legendary Edition - Komplettlösung, Tipps und Tricks

Lange hat es gedauert, bis die Wünsche der Fans endlich Realität wurden, doch mit der Mass Effect: Legendary Edition hat Commander Shepard und Co. endlich die wohlverdiente Überarbeitung bekommen (jetzt fehlt eigentlich nur noch die Verfilmung). Der Mass Effect: Legendary Edition Inhalt setzt sich dabei aus den drei Hauptspielen Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 sowie allen 40 DLC-Paketen zusammen.

Da ihr in der gigantischen Galaxie mehr oder weniger frei Schnauze herumfliegen könnt und es tief gehende Entscheidungen zu treffen gilt, die mitunter den unwiderrufbaren Tod eines geliebten Begleiters oder sogar einer ganzen Spezies bedeuten kann, ist bisweilen ein Leitfaden gefragt, der dabei hilft, wie man einen Auftrag am besten vorbereitet, ausführt und absolviert oder welche Entscheidungen zu welchen Konsequenzen führen. Genau das findet ihr in unserer Komplettlösung für die Mass Effect Trilogie.

Mass Effect (1) - Komplettlösung

Eine uralte Bedrohung ist eine Gefahr für sämtliches Leben in der Galaxie. Und in Mass Effect liegt es an Commander Shepard und seinem Team, diese Gefahr fürs Erste abzuwenden, damit alle bis auf Weiteres ruhig schlafen können. Und zwischendurch erkundet ihr ein wenig von dem, was euch die Galaxie zu bieten hat.

Mass Effect 2 - Komplettlösung

In Mass Effect 2 nehmen die Dinge für Commander Shepard einen dramatischen Verlauf. Alles ist anders, Loyalitäten werden infrage gestellt, aber eines ist gleich geblieben: die Bedrohung durch die Reaper lauert noch immer am Horizont. Könnt ihr sie ein weiteres Mal hinauszögern? Mit unserer Hilfe auf jeden Fall!

Mass Effect 3 - Komplettlösung

Das dramatische Finale! Nachdem ihr in den ersten beiden Teilen darauf hingearbeitet habt, kommt es jetzt zum Showdown mit den Reapern. Und das Schlachtfeld dafür ist nicht weniger als die gesamte Galaxie. Alles steht auf dem Spiel und es wird Verluste geben. Wir zeigen euch, wie ihr (relativ) sicher durchkommt.

Egal, ob ihr die gesamte Geschichte von Mass Effect noch einmal erleben wollt oder damals noch zu Jung dafür wart und nun in die epische Saga eintaucht, euch erwartet eine der besten Science-Fiction- und Action-Rollenspiel-Reihe aller Zeiten - und das mit aufpolierter 4K UHD Auflösung und mehr FPS, schnelleren Ladezeiten, aktualisierten Texturen, Shader, Modellen, Effekten und technische Funktionen. Gut und gerne 100+ Stunden Spielzeit dürft ihr für das Epos einplanen, um die hunderten von Missionen und Aufträge in der Milchstraße zu finden und zu lösen.