Mehr als 1.000 Spiele bei den Cyber Deals im Switch eShop - Spart jetzt bis zu 75 Prozent!

Nintendo lädt ab sofort zum großen Cyber Deals Sale im eShop der Switch ein.

Seit dem 18. November 2021 um 15 Uhr und noch bis zum 30. November 2021 um 23:59 Uhr könnt ihr je nach Titel bis zu 75 Prozent sparen. Reduziert sind insgesamt mehr als 1.000 Titel.

Welche Angebote gibt es bei den Cyber Deals im Switch eShop?

Wie gesagt erwarten euch jede Menge Angebote. Zu viele, um hier alle aufzulisten. Wir versuchen es einfach mal mit ein paar Highlights.

Da wären zum Beispiel Titel wie Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, New Super Mario Bros U Deluxe und Pikmin 3 Deluxe (alle jeweils 39,99 Euro), die im Preis reduziert sind.

Ebenso bekommt ihr Divinity: Original Sin 2 (34,99), Tetris Effect: Connected (26,79 Euro), The Witcher 3: Wild Hunt (19,99 Euro) und die Hotline Miami Collection (12,49 Euro) günstiger.

Außerdem sind noch Ori and the Will of the Wisps (17,99 Euro), Cities Skylines (9,99 Euro), Sonic Colours Ultimate (29,99 Euro), Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (29,99 Euro), Mortal Kombat 11 Ultimate (26,99 Euro) und Shovel Knight: Treasure Trove (21,99 Euro) im Preis reduziert.

Auch die Legacy Edition von FIFA 22... nein, wartet, die sollte nun wirklich keiner kaufen.

Haufenweise Switch-Spiele sind jetzt im eShop reduziert.

Weitere ausgewählte Angebote: