Metal Gear Solid 2: 3 Dinge, die ich an einem Remake ändern würde

Ich weiß, wir trauen Konami kollektiv nichts mehr zu. Dennoch will ich nicht leugnen, dass mich die jüngsten Andeutungen auf dem offiziellen Twitter von Kojimas legendär-redseliger und gefährlich kreativer Schleichspielserie zum Grübeln gebracht haben. Legt Konami Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty zum 20. Jahrestag neu auf? Und wenn ja: als Remake oder nur als Remaster, wie schon 2012 in der HD Collection?

Im Grunde egal, ich konnte nur nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie ein MGS2 aussehen müsste, damit es mir 2021 noch so gut gefällt wie damals. Denn das konnte ich schon von dem Rerelease vor neun Jahren schon nicht mehr behaupten. In Zeiten, in denen immer mehr Spiele große, aufwändige Remakes bekommen, wird man ja wohl noch träumen dürfen? Viel mehr als Träumerei wird das hier auch nicht sein, nachdem zwischen Kojima und Konami verbrannte Erde herrscht und für grundlegendere Überarbeitungen sein Input nötig wäre. Oder auch nicht? Twin Snakes war schließlich auch nicht schlecht!? ... ich schlag' es mir besser aus dem Kopf.

Tom, we talked about this.

Please check your Codec each morning for meeting updates and evacuations in-case of PMC incursions.



And we have visitors coming next week, so finish cleaning the vents and make sure the flags are all hung properly, but do not touch the C4 this time. https://t.co/u9C6yrONil — METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) April 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Hier trotzdem drei Vorschläge, wie man MGS 2 auf eine Weise in die Neuzeit holen könnte, die nicht nur die Fans bedient, sondern auch ein paar neue ins Boot holt (wohin die dann auch immer schippern mögen, nachdem die Reihe im Grunde keine Zukunft hat).

Lernt von MGS3: Subsistence, gebt uns eine Schulterperspektive! Spielerisch hat die Top-Down-Ansicht Metal Gear Solid in den ersten Jahren gutgetan. Nicht nur trug man damit dem Erbe der MSX-Vorgänger Rechnung, es sorgte in einer Zeit technischer Limitationen auch für mehr von der für ein Schleichspiel dringend benötigten Übersicht. Das änderte nichts daran, dass man in MGS2 zum Schießen dennoch erstmals durch die Augen von Snake blickte und der ständige Wechsel zwischen beiden Blickwinkeln ist heute desorientierend und holt nicht gerade das Maximum in Sachen Immersion aus dem Szenario heraus. Die Subsistence-Version von MGS 3 hat da schon Eindrucksvolles geleistet, als sie die Kamera näher an Snake heranrückte, und den Weg für die Zukunft geebnet. Raiden von oben. Ich würde lieber sehen, was er sieht.

Nichts ist älter als Grafik von 2001? Dann wartet man, bis das hier gesteuert habt! Zum letzten Punkt gehört auch eine grundlegende Überarbeitung der Steuerung. In der Hocke zu laufen ist unmöglich, im Liegen mutiert Snake zum Lastwagen und alleine das Zielen und Schießen über den Lauf von Snakes Waffe ist heute schon so unintuitiv wie es nur geht: R1 reißt die Pistole hoch, gezielt wird mit dem linken Stick statt dem rechten und geschossen mit Quadrat. Ich liebe immer noch die vergessenen analogen, druckempfindlichen Daumentasten des alten DualShock 2, bei denen man durch langsames Loslassen von Quadrat die Waffe sinken lassen konnte, ohne zu schießen. Aber heute ist sowas Standard, kein Feature und unsere Kontrollgepflogenheiten wurden nicht ohne Grund die letzten 15 Jahre hindurch immer uniformer. Hier und da liegt mal die Aktionstaste oder Springen woanders, aber richtig neu lernen will heute niemand mehr ein Spiel - egal wie schillernd es auch sein mag. MGS 2 hatte viele viel zu wenig beachtete und nachgemachte "analoge" Möglichkeiten, sowohl was die Steuerung als auch die Reaktion der Welt und der Gegner auf Spielereien des Users anging. Das machte es, wie so viele von Kojimas Spielen, ein Stück weit einzigartig. Unvergessen, wie man beim diebischen Versuch, durch den Schlitz eines Spindes nach draußen zu schauen, auch rappelnd gegen die Türe stoßen konnte, wenn man nicht feinfühlig genug steuerte. Ich würde all das gerne noch einmal erleben, aber mit einer Steuerung, die nicht so steif und von gestern ist. 'Überladen' trifft es ganz gut. Dafür waren auch die Möglichkeiten, die das Spiel dem User bot, ziemlich beachtlich.