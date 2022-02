Metal Slug: Awakening kommt auch auf PlayStation 5 und PS4

Das kommende Metal Slug: Awakening wird auch auf PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht.

Ein Release-Termin für das Spiel steht allerdings weiterhin nicht fest, hier ist noch Geduld gefragt.

Von Mobilgeräten auf die Konsolen

Ursprünglich wurde das neue Metal Slug Mitte 2020 angekündigt, damals noch unter dem Arbeitstitel Metal Slug Code: J. Ebenso war es bisher nur für Mobilgeräte geplant.

Hinter dem Projekt steht das zu Tencent gehörende Entwicklerteam Timi Studios (Call of Duty Mobile, Pokémon Unite).

METAL SLUG: AWAKENING - COMING TO PLAYSTATION®4 AND PLAYSTATION®5 TEASER ANNOUNCEMENT! Stay tuned for future details, dear commanders!



COPYRIGHT©1998-2022 TENCENT ALL RIGHTS RESERVED. ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED pic.twitter.com/noumR1VFFT — Metal Slug: Awakening (Code: J) (@MetalSlugAwaken) February 13, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vergangenen Monat gab es bereits einen Betatest des Spiels, der aber auf Nutzer und Nutzerinnen von WeChat und QQ begrenzt war. Auf dem Twitter-Account heißt es, die Mobile-Version soll "sehr bald" erscheinen, aber auch dafür gibt's keinen Termin.

Unklar ist auch, ob das Spiel im Anschluss daran noch auf der Xbox, der Nintendo Switch und dem PC landen könnte.

Es ist zugleich nicht das einzige Metal Slug, das momentan in Arbeit ist. Dotemu und Leikir Studio entwickeln derzeit Metal Slug Tactics, das eine Liebeserklärung an die Serie ist und ihr mit neuer Perspektive und Rundenstrategie-Gameplay neues Leben einhauchen soll.