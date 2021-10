Metroid Dread hat sich in Japan nach 3 Tagen besser verkauft als fast jedes andere Metroid

Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Metroid Dread von Nintendo und Mercury Steam ist auf Erfolgskurs.

Das gilt vor allem auch für den japanischen Markt, in dem das Spiel einen starken Start hingelegt hat und sich in den ersten drei Tagen zum Teil häufiger verkaufte als manch anderes Metroid in seinem gesamten Lebenszyklus.

Platz eins der Woche

Mit 86.798 verkauften Exemplaren landete der Switch-Titel in der vergangenen Woche auf Platz eins der Charts, wie die Famitsu berichtet (danke, VGC).

Vor allem ist das eine fantastische Zahl, wenn man sich einmal die Daten zu anderen Metroid-Spielen in Japan anschaut.

Demnach verkaufte sich Metroid Dread in seiner ersten Woche fast doppelt so oft wie einst Metroid Fusion in Woche eins, berichtet die Webseite Game Data Library, die seit 1995 Daten zu Verkäufen in Japan zusammenträgt. Dementsprechend fehlen hier Daten zu den ersten drei Metroid-Spielen.

Bereits jetzt ein Erfolg

Die Daten zeigen, dass Metroid Dread in wenigen Tagen bereits die Gesamtverkaufszahlen vieler anderer Metroid-Spiele übertrumpft hat. Und dabei ist zu bedenken, dass die Famitsu-Zahlen lediglich physische Verkäufe berücksichtigen, in Wahrheit war das Spiel also durch digitale Verkäufe vermutlich noch um einiges erfolgreicher.

Hier die Verkaufszahlen der Metroid-Spiele. An erster Stelle stehen die Verkäufe in der ersten Woche, danach folgen die Gesamtverkäufe:

Metroid Dread: 86.798 Metroid Fusion 49.680 / 155.528 Metroid: Other M 44.103 / 75.578 Metroid Prime 39.829 / 78.384 Metroid: Zero Mission 39.112 / 85.045 Metroid Prime 3: Corruption 34.151 / 74.647 Metroid Prime: Hunters 32.613 / 90.028 Metroid: Samus Returns 28.596 / 42.437 Metroid Prime 2: Echoes 17.680 / 40.355 Famicom Mini 23: Metroid 14.900 / 50.353

Angesichts dessen, dass es die Metroid-Reihe traditionell eher schwierig in Japan hat, sind das mit Sicherheit ermutigende Verkaufszahlen.

Auch in Großbritannien hatte das Spiel einen starken Start hingelegt und den besten Verkaufsstart der Reihe erzielt. In Sachen Retail-Verkäufe belegte das Spiel zwar nicht den ersten Rang in der Franchise-Geschichte (weniger als 1.000 Exemplare Unterschied), die digitalen Verkäufe dürften das aber ausgleichen.