Metroid Dread: Kraid besiegen, den zweiten Boss in Cataris

Kraid ist der zweite Bossgegner in Metroid Dread. Er ist ein Klassiker, spätestens seit seinem turmhohen Erscheinungsbild in Super Metroid, und heute auf der Switch, nach langen Jahren der Abwesenheit, kehrt er zurück für einen harten Schlagabtausch.

Samus trifft in den Tiefen von Cataris auf ihren erbitterten Widersacher. Der Kampf erinnert gewissermaßen an eine moderne Neuauflage des bildschirmfüllenden SNES-Fights.

Außerdem wirft er mit seinen Fingernägeln, was nicht weniger gefährlich ist. Zerschießt die Klauen ruhig und gewissenhaft und bringt immer wieder einen Treffer ins Maul unter. Nach genug verteiltem Schaden startet eine Zwischensequenz, Kraid befreit einen seiner beiden Arme und zerstört die Plattform, auf der Samus steht.

Beim Hauptangriff spuckt Kraid euch Brocken entgegen, die zu zerschießen definitiv lohnt. Sie verschaffen euch immer mal wieder Heilung und Raketen. Mit denen sollte man in diesem Kampf ohnehin nicht sparen. Es gibt ständig Nachschub.

Eilt direkt nach Kampfbeginn zu ihm und verpasst ihm eine Reihe von Treffern. Mehr als ein Dutzend sind möglich, bevor es überhaupt richtig losgeht. Es dauert eine kurze Zeit, bis er anfängt, sich zu wehren, und generell kann man die erste Phase mit etwas Geschick auf ein, zwei Momente in seiner Nähe begrenzen.

Verletzbar ist Kraid mit aufgeladenen Schüssen oder Raketen an der Schnauze, wenn er sein Maul aufmacht, und das tut er in der Regel, nachdem Samus ihm mit dem Charge-Beam oder Raketen auf die rot leuchtenden Augen schießt.

Zweite Phase

Ihr seht jetzt zunächst seine Bauchpartie und müsst auf die lilafarbene Stelle schießen (egal womit), aus der die fleischigen Bällchen gehüpft kommen. Diese überraschend robusten Biester könnt ihr mit einigen Treffern zerstören oder über sie hinwegspringen, bis sie sich auflösen.

Steht ihr links am Rand, visiert den Bauch an und feuert in einer Tour mit dem Wide-Beam. Das erwischt sowohl die empfindliche Stelle als auch die Bällchen und ihr solltet gut durchkommen.

Bleibt so weit wie möglich links und feuert pausenlos.

Feuert er Plattformen aus dem Bauch, bleiben sie kurzzeitig auf der linken Seite stecken. Nutzt sie, um zu einem Greifpunkt zu gelangen. Von dort aus gelingen wieder Kopftreffer, bis Kraid euch mit den Fingernägeln runterfeuert oder nach euch schlägt.

Einige dieser Schläge kann man im richtigen Moment mit einem Melee-Konter abfangen. Dann habt ihr mehr Zeit hier oben für Treffer direkt auf Kraids Rübe.

Dieses Muster zieht sich bis zum Ende durch. Nach genug Treffern hält er sich mit den Händen den Bauch und feuert drei Plattformen gleichzeitig. Duckt euch in dem Moment und die Wucht holt den Greifpunkt kurz nach unten. Hängt euch dran und verpasst ihm die Breitseite ins Gesicht.

Der Kampf endet, sobald Samus lange genug das Maul mit Raketen bearbeitet hat. Kraid versinkt in der Lava. Verlasst den Bossraum auf der rechten Seite, um die Kammer mit dem nächsten Item zu erreichen: dem Diffusion-Beam.

Das Abenteuer kann weitergehen.