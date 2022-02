Metroid Prime 4: Endlich wieder ein kleines Lebenszeichen

Es gibt ein kleines, neues Lebenszeichen von Metroid Prime 4. Und wie zu erwarten war, löst es unter Fans zahlreiche Spekulationen und Vermutungen aus.

In dieser Woche hat Entwickler Retro Studios das Banner-Bild auf seinem Twitter-Account aktualisiert. Ein Zeichen dafür, dass uns bald Neuigkeiten zum Spiel erwarten könnten?

Das ist zu sehen

Das neue Bild auf Twitter zeigt vermutlich Samus im Mittelpunkt, die Atmosphäre des Bildes ist insgesamt eher düster gehalten.

Fans spekulieren, dass die schemenhaften Lichter an den Seiten einen Visor darstellen könnten. Blicken wir also durch Samus' Visor auf diese Szene und wenn ja, wer steht dann da in der Mitte?

Ein anderer Twitter-User gibt zu bedenken, dass es der Visor von Kopfgeldjäger Sylux sein könnte, womöglich ein Antagonist im neuen Teil?

Wie zuvor erwähnt, die Atmosphäre des Bildes ist insgesamt eher düster gehalten, vieles liegt in den Schatten.

Ein Lebenszeichen von Metroid Prime 4.

Wann kommt Metroid Prime 4?

Fans warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu Metroid Prime 4, das ursprünglich im Jahr 2017 angekündigt wurde.

Zwei Jahre später gab es einen Reboot der Entwicklung und die Retro Studios, die für die ersten drei Metroid-Prime-Spiele verantwortlich waren, übernahmen die Leitung über das Projekt.

Damals hieß es von Nintendo, das Spiel habe "nicht den Standard erreicht, den wir uns von einer Fortsetzung der Metroid-Prime-Serie wünschen".

Ursprünglich soll Bandai Namco für die Entwicklung des vierten Teils verantwortlich gewesen sein. Einen Release-Termin oder ein Zeitfenster gibt es für Metroid Prime 4 aktuell nicht.