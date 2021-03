Metroid Prime: Samus Arans Helm bekommt ihr jetzt für eure Sammlung - wird aber nicht günstig!

First 4 Figures bietet den Helm von Samus Aran an

Mit über 600 Dollar ist der aber nicht günstig

Er wirkt zirka 10 Kilogramm

Hättet ihr gerne den Helm von Samus Aran aus Metroid Prime für eure Sammlung? Könnt ihr haben! Aber das wird nicht ganz günstig.

Besagter Helm des Varia-Anzugs von Samus Aran ist ein Neuzugang im Angebot von First 4 Figures, ab sofort nimmt man Vorbestellungen dafür entgegen.

"Obwohl der Anzug überwiegend orangefarben ist, sind der Helm und die obere Hälfte des Torsos rot", heißt es. "Und genau wie in den Spielen hat ihr Helm, wie der gesamte Varia-Anzug, eine glänzende und metallische Oberfläche, genau wie diese Replik."

Das Design des Standfußes ist indes an die Speicherstationen im Spiel angelehnt, an denen ihr euren Fortschritt speichert.

Aber wie gesagt kostet das ein wenig was. Der Normalpreis liegt für eine Lieferung nach Deutschland bei 641,99 Dollar, was laut First 4 Figures' Webseite bereits lokale Steuern mit einschließt. Normalerweise wären es 534,99 Dollar.

Aktuell und noch bis zum 17. März 2021 läuft die Early-Bird-Phase, durch die ihr den Helm für 581,99 Dollar bekommt.

Der Helm besteht aus Resin, hat inklusive Standfuß eine Größe von 49x33x36cm (Höhe, Breite, Tiefe) und wiegt zirka 9,6 Kilogramm.

Neben einer Standard Edition könnt ihr eine Exclusive Edition vorbestellen, beide haben den gleichen Preis. Der Unterschied ist, dass ihr bei der Exclusive Edition noch einen drehbaren Standfuß sowie LED-Funktionen bei Visier und Standfuß habt

Wer Interesse hat, kann bei First 4 Figures ab sofort die Standard Edition und die Exclusive Edition vorbestellen. Mit der Veröffentlichung ist nach Angaben des Unternehmens im 1. Quartal 2022 zu rechnen, es dauert also noch ein Weilchen. Mehr Zeit, um Geld dafür zu sparen!