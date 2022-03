Microsoft bittet euch, zum Energiesparmodus der Xbox zu wechseln

Microsoft und Xbox bemühen sich um mehr Nachhaltigkeit und geben in einem neuen Blogeintrag Einblicke in laufende und bereits getätigte Maßnahmen.

Dazu zählt auch, dass man den Energiesparmodus der Xbox schmackhafter macht und euch einen Anreiz bietet, zu diesem zu wechseln.

Weniger Stromverbrauch

Der Energiesparmodus verbraucht rund 20 Mal weniger Strom als der Standby-Modus der Xbox, wenn sie gerade nicht benutzt wird oder Updates herunterlädt. Ab sofort könnt ihr in diesem Modus auch System- und Spiele-Updates herunterladen.

Gleichzeitig ist der Energiesparmodus nun die Standardeinstellung bei der Ersteinrichtung von Xbox-Konsolen. Dadurch soll auf Dauer der "Stromverbrauch im gesamten Xbox-Ökosystem reduziert" werden.

"Microsoft - und damit auch Xbox - haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Umweltauswirkungen des Unternehmens deutlich zu reduzieren und bis 2030 CO2-neutral, Wasser-positiv und Abfall-neutral zu sein", heißt es.

"Bei Team Xbox ist es unsere Mission, Menschen weltweit den Spaß und das Gemeinschaftsgefühl von Gaming näherzubringen. Während das Spielen der Community jede Menge Freude bereitet, sind wir uns bewusst, dass Gaming einen Einfluss auf die Umwelt hat. Daher verpflichten wir uns dazu - gegenüber unseren Spieler*innen und der Branche - diese Auswirkungen auf verantwortungsvolle Weise und im Einklang mit den Unternehmenszielen von Microsoft zu reduzieren."

Zu den weiteren Maßnahmen zählt etwa, dass in eine kleine Gruppe von Konsolen ein verbessertes Monitoring-System zur anonymen Überwachung des Energieverbrauchs implementiert wurde. Detaillierter Daten einzelner Geräte sollen dabei helfen, neue Energiespar-Ansätze zu entwickeln.

Seit Ende 2021 wird zudem bei der Xbox Series S für die Herstellung des Gehäuses und verschiedener interner Komponenten Post Consumer Recycled (PCR) Harz eingesetzt. "Mittlerweile bestehen mindestens 28 Prozent des Gewichts des Plastiks der mechanischen Komponenten von Xbox Series S aus diesem PCR-Harz", teilt das Unternehmen mit.