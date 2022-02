Might and Magic: Ubisoft sucht Mitarbeiter für neues Spiel

Es sieht so aus, als arbeite Ubisoft an einem brandneuen Might & Magic!

In einer Stellenanzeige sucht der Publisher jedenfalls nach Mitarbeitern für ein "neues Might-&-Magic-AAA-Spiel".

Magie aus Shanghai

Dieser Stellenanzeige zufolge ist das Spiel bei Ubisoft Shanghai in der Entwicklung oder soll dort entstehen.

"Ubisoft Shanghai sucht einen Senior Brand Manager, der das Markenmarketing und die Produktvermarktung eines neuen Might-&-Magic-AAA-Spiels vorantreibt", heißt es. "Unter der Leitung des Brand Directors werden Sie Teil eines ehrgeizigen Teams und helfen dabei, eines der größten Fantasy-Franchises der Videospielgeschichte neu zu erfinden."

Nähere Details lassen sich der Stellenanzeige allerdings nicht entnehmen.

Was sagt ihr zu einem neuen Might and Magic?

Eine Reihe mit Tradition

Der Ursprung der Might-&-Magic-Reihe geht bis ins Jahr 1986 zurück, als das erste Spiel - Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum - für Apple II, Mac, MS-DOS, Commodore 64, NES, MSX und PC-Engine erschien.

Seitdem wurden im Rahmen der Hauptreihe zehn Spiele veröffentlicht, hinzu kommen verschiedene Ableger.

Ursprünglich von New World Computing (das später in 3DO integriert wurde) entwickelt, übernahm Ubisoft im Jahr 2003 nach dem Zusammenbruch von 3DO für 1,3 Millionen Dollar die Rechte an der Reihe.

Der bisher letzte Teil der Serie, Might & Magic X: Legacy, erschien im Jahr 2014 für PC und Mac. Entwickelt wurde das Spiel damals von Limbic Entertainment.

Seit der Übernahme durch Ubisoft erschienen aber mehrere Teile der Ableger-Reihe Heroes of Might & Magic, zuletzt gab es in den Jahren 2019 und 2020 zwei Mobile-Titel.