Minecraft: Frühe Raytracing-Version auf der Xbox Series entdeckt

Minecraft könnte auf der Xbox Series X und S bald Unterstützung für Raytracing erhalten.

Könnte es endlich so weit sein?

Die Nachricht stammt von The-Verge-Journalist Tom Warren, der in einem Tweet davon berichtete, dass die neueste Preview-Version von Minecraft eine Raytracing-Option hinzufügt. Die Version ist bisher nur für Xbox-Insider verfügbar - und auch nicht für alle, so wie es scheint.

Hier könnt ihr den Tweet von Warren einmal genau unter die Lupe nehmen:

Minecraft with raytracing on Xbox? The latest Minecraft Preview is optimized for Xbox Series S / X and has early raytracing support ? pic.twitter.com/cqH0cuGbtS — Tom Warren (@tomwarren) March 28, 2022

"Minecraft mit Raytracing auf der Xbox? Die neueste Minecraft-Preview ist für die Xbox Serie S / X optimiert und hat frühe Raytracing-Unterstützung", schreibt er dort und führt das Ganze in einem kleinen Video vor.

VGC berichtet, dass ihre eigene Version der Minecraft-Preview zwar eine Option für Raytracing besitze, diese allerdings ausgegraut sei. Zusätzlich wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass das Feature nur auf Hardware ausgeführt werden kann, die offiziell unterstützt wird.

Die Xbox-Spieler warten schon länger auf den Raytracing-Support für Minecraft. Bisher konnten aber nur PC-Spieler von der Unterstützung profitieren. Ein offizielles Statement zum Raytracing-Stand der Xbox-Version gibt es bisher nicht.