Minecraft-Update 1.18.10 bringt Frösche und Fixes

Mincraft hat einen zweiten Patch für das Caves & Cliffs Part II Update erhalten. Dieser beinhaltet eine Reihe von Korrekturen und Features für die Java-Version. Für den kleinen Spaß kommen auch Frösche und Kaulquappen ins Spiel.

Der Frühling bringt die Frösche mit

Ihr könnt ab sofort die Welteinstellungen direkt auf den Realms ändern. Spieler aus Südkorea erhalten in Übereinstimmung mit den Glücksspielgesetzen Spielzeitanzeigen. Wer Lust hat, kann nun auch die experimentellen Features aktivieren, um einen Blick auf kommende Features zu werfen.

Die Fauna in Minecraft bekommt durch Frösche und Kaulquappen ein kleines Upgrade. Sie können quaken, springen, schwimmen und kleine Schleime fressen. Ihr könnt die kleinen, grünen Amphibien mit Seegras anlocken und züchten. Je nach Biotop verwandeln sich die Kaulquappen, die zuvor aus den Froscheiern schlüpfen, in eine andere Froschart.

Hier seht ihr einen braunen kleinen Hüpfer aus Minecraft.

Zusätzlich fügt Minecraft drei neue Froglight-Blöcke hinzu - in Perlglanz, Grün und Ocker. Diese Blöcke erhaltet ihr, indem ihr Frösche in die Nähe eines Magmawürfels lockt. Jede Froschart verwandelt den Magmawürfel in einen anderen Block. Sculk-Block-Funktionen sind ebenfalls zugänglich.

Weitere Anpassungen, die das kantige Leben leichter machen

Mojang will mit dem Update 1.18.10 die Java- und die Bedrock-Edition näher zusammenbringen. Dazu werden in der Bedrock-Version, die auf den Konsolen gespielt wird, einige Änderungen vorgenommen. So etwa die Helligkeit, das Verhalten einiger Kreaturen oder angepasste Muster und Texturen.

Auch Fehlerbehebungen gibt es im neuen Update zur Genüge. So wurden viele Speicher- und Absturzprobleme behoben, die Errungenschaft "Iron Belly" ist wieder da, die Welterzeugung wurde verbessert, angepasste Gesteinsschichten in alten Weltabschnitten, verschneite Varianten von Tieren wurden hinzugefügt, ihr könnt ungezähmte Katzen anleinen, Kupfer oxidiert nun im Nether, Lichtblöcke können mit Wasser volllaufen und, und, und.

Zusätzlich wurden Probleme mit der Benutzeroberfläche und Glitches bei den Öfen behoben sowie API-Ergänzungen und Dokumentationen für all diejenigen, die ihre eigenen Mods erstellen wollen, hinzugefügt.

Die vollen Patch Notes findet ihr hier.