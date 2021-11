Mit diesen neuen Highlights startet der Xbox Game Pass in den November

Neuer Monat, neue Xbox-Game-Pass-Spiele! Was ihr im November 2021 bekommt, zumindest bis ungefähr zur Monatsmitte, hat Xbox nun bekannt gegeben.

PC-Spieler und -Spielerinnen können sich heute zum einen auf die Jave und Bedrock Editions von Minecraft freuen, ebenso kommt heute Unpacking (Cloud, Konsole und PC) neu hinzu.

Das restliche Programm bis zur Monatsmitte

Weiter geht es dann am 4. November 2021 mit dem Koop-Highlight It Takes Two (Cloud, Konsole und PC) sowie mit Kill it with Fire (Cloud, Konsole und PC).

Ab dem 9. November 2021 könnt ihr eure Fähigkeiten als Trainer und Manager unter Beweis stellen, wenn der Football Manager 2022 (PC) und die Football Manager Xbox Edition 2022 (Cloud, Konsole und PC) in den Game Pass kommen. Wer es lieber rasanter mag, stürzt sich am gleichen Tag in Forza Horizon 5 (Cloud, Konsole und PC).

Und ab dem 11. November 2021 bekommt ihr Game Pass dann auch noch Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition (Konsole) sowie One Step from Eden (Konsole und PC).

Disney+ und was wegfällt

Weiterhin weist Xbox darauf hin, dass ihr noch bis zum 31. Januar 2022 die Möglichkeit habt, Disney+ 30 Tage kostenlos zu testen. Den Vorteil könnt ihr einlösen, wenn ihr Neukunde oder Neukundin seid.

Am 15. November 2021 verlassen dann wiederum mehrere Spiele die Game-Pass-Bibliothek. Diesmal sind das Final Fantasy VIII HD (Konsole und PC), Planet Coaster (Cloud und Konsole), Star Renegades (Cloud, Konsole und PC), Streets of Rogue (Cloud, Konsole und PC), The Gardens Between (Cloud, Konsole und PC) und River City Girls (Cloud, Konsole und PC).

Hier könnt ihr eine Xbox-Game-Pass-Mitgliedschaft kaufen (Amazon.de).

Hier könnt ihr eine Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft kaufen (Amazon.de).