Modder verpassen Charakteren in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Glatzen, um die Performance zu verbessern

Manchmal muss man zu eher ungewöhnlichen Methoden greifen, um die Performance eines Spiels zu verbessern.

Modder verpassen etwa den Charakteren von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin eine Glatze, um eine bessere Bildrate zu erhalten.

Weniger Haare, mehr Frames

Haar- und Fell-Texturen können zum Teil deutlichen Einfluss auf die Performance des Spiels haben, bei manchen Spielern und Spielerinnen fällt die Bildrate unter 10fps (via PC Gamer).

Modder MorrisonGamer hat ein Tool erstellt, mit dem sich Shader an- und ausschalten lassen, darunter auch eine Option, die alle Charaktere im Spiel ohne Haare darstellt.

This Elf, even on MINIMUM, NO SHADOWS drops my FPS to 8 ? pic.twitter.com/mpaPhMWzGC — AkiraJkr (@AkiraJkr1) March 20, 2022

Wer auf diese verzichten kann, wird im Gegenzug mit einer besseren Bildrate belohnt.

Dazu sei angemerkt, dass dies natürlich nicht das alleinige Allheilmittel für alle Performance-Probleme des Spiels ist. Auch Partikel beim Soul Bursting können die Leistung in den Keller drücken.

"In Sachen Performance ist Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ein echtes Monster", schreibt MorrisonGamer.

Und nicht allein die PC-Fassung ist davon betroffen, auch auf den den Konsolen gibt es die gleichen Modelle. Diese scheinen noch etwas Optimierungsarbeit vertragen zu können, was die Entwickler hoffentlich bald tun, um die Performance zu verbessern.

FF Origins Strangers of Paradise seemingly has a lot of framerate (and resolution/visual) issues (especially on consoles), it's because their models are genuinely the worst optimized thing I've ever seen, including stuff like 30mb geometry for (some) common enemies. pic.twitter.com/IeZTg5QSMs — DeathChaos (@DeathChaos25) March 19, 2022