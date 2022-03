Mohammad Fahmi, einer der "hellsten Sterne" der Indie-Szene, ist mit 32 Jahren gestorben

Indie-Entwickler Mohammad Fahmi ist im Alter von gerade mal 32 Jahren gestorben.

Bekannt wurde er unter anderem als Schöpfer der Visual Novel Coffee Talk, zuletzt arbeitete er am kommenden Afterlove EP.

Fahmis Karriere begann bei Gameloft, bevor er als Chefredakteur für Videospiele bei Tech In Asia landete. Später schloss er sich Toge Productions an und entwickelte gemeinsam mit dem Studio Coffee Talk.

Zuletzt arbeitete er mit dem Studio Pikselnesia an Afterlove EP, das 2022 für PlayStation, Nintendo Switch und PC erscheinen soll.

Laut Hasnul Hadi Samsudin, Chef der PlayStation Studios Malaysia, hat die Industrie mit Fahmi einen ihrer "hellsten Sterne" verloren.

"Wir trafen uns auf dem ersten Level Up KL, wo wir darüber sprachen, wie wir die Region gemeinsam wachsen lassen können", schreibt er. "Keine Worte können ausdrücken, wie großartig diese freundliche und erstaunliche Seele war. Ich werde dich wirklich vermissen."

"Wir von Toge Productions möchten sagen, dass es eine wahre Ehre und ein Segen war, Fahmi in unserem Team zu haben", teilt das Studio mit. "Die Möglichkeit, an der Entwicklung von Coffee Talk mitzuwirken und das Spiel zum Leben zu erwecken, damit jeder es genießen kann, war ein wahres Wunder. Wir vermissen ihn schon jetzt und hoffen, dass er weiterhin über uns wacht, während wir sein Vermächtnis so gut wie möglich fortführen."

"Er war ein wirklich großartiger Freund, ein guter Mensch und ein wunderbarer Entwickler", sagt Gwen Foster, Head of Business Development bei Robot Teddy. "Ich bin froh, dass er die Dinge tun konnte, die er tun wollte, aber ich weiß, dass er noch mehr Geschichten mit Herz geschrieben hätte."