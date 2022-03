Monster Hunter Rise: Digital Event nächste Woche zeigt Neues zum Sunbreak-DLC

Wie Capcom ankündigt, gibt es nächste Woche Neuigkeiten zu Monster Hunter und zum kommenden Rise-DLC Sunbreak: Ein Digital-Event am 15. März 2022 soll neue Monster- und Gameplay-Eindrücke bieten.

Diese Neuigkeit hat der offizielle Twitter-Kanal von Capcom heute mit der Community geteilt. Geplant ist, dass es kommenden Dienstag ein ca. 20-minütiges Programm mit Ankündigungen auf dem Monster-Hunter-Kanal von Twitch geben wird, und zwar "inklusive spannender, neuer Monster-Enthüllungen, Gameplay-Informationen und vielem mehr", wie es im Tweet heißt.

Im Fokus steht dabei die Erweiterung "Sunbreak", die im Sommer für Monster Hunter Rise veröffentlicht werden soll. Angekündigt wurde der DLC bereits vergangenes Jahr und der könnte es vielleicht in sich haben: Mit neuen Gebieten, Kreaturen, dem neuen Masterrang und mehr soll er nämlich etliche Inhalte bieten.

Auf der offiziellen Webseite heißt es dazu zum Beispiel, es wäre eine "gigantische DLC-Erweiterung", wie viele Inhalte tatsächlich neu dazukommen, dazu könnt ihr dann kommende Woche im Live-Event ein paar Eindrücke gewinnen. Bis zum Release müsst ihr euch dann aber noch ein paar Monate gedulden.

Bisher gibt es in Sachen Monster schon den mächtigen Malzeno aus dem Ankündigungstrailer von Sunbreak, den düsteren Lunagaron und den garstigen Shogun Ceanataur als Vorgeschmack auf der Webseite.

Monter Hunter Rise von Capcom gibt es für PC und Switch und Sunbreak wird die erste umfassende Erweiterung der Fantasy-Action.