Monster Hunter Rise: "Speichern fehlgeschlagen" Fehler lösen - Was hilft?

Die Fehlermeldung "Speichern fehlgeschlagen" plagt manche Spieler und Spielerinnen von Monster Hunter Rise in der jüngst veröffentlichten PC-Portierung.

Der Fehler zeigt sich direkt beim Start des Spiels und macht es für das Spiel unmöglich, einen Spielstand anzulegen. Das heißt, ihr kommt nicht weiter und könnt so nicht spielen. Wie löst sich das Problem?

Capcom sagt, man schaue sich (Stand: 20. Januar 2022) das Problem ein, eine offizielle Lösung gibt es bisher nicht. Allerdings empfiehlt das Unternehmen verschiedene Dinge, die ihr tun könntet, um zu schauen, ob der Fehler dadurch eventuell verschwindet. Ansonsten bleibt euch nur Geduld, bis Capcom einen Patch veröffentlicht.

Methode 1: Den Spielstand-Ordner säubern Eine Möglichkeit ist, dass es Probleme mit etwaigen vorhandenen Spielständen gibt, etwa von der Demo. Daher lautet ein Vorschlag von Capcom, die entsprechenden Ordner zu säubern. Zuerst einmal deaktiviert ihr die Steam-Cloud und beendet Steam. Dazu müsst ihr in eurer Bibliothek mit der rechten Maustaste auf Monster Hunter Rise klicken, dann "Eigenschaften" und "Allgemein" und dort das Häkchen bei Steam Cloud entfernen. Nun geht es darum, die Speicherdaten der Demo und/oder der Vollversion von der Festplatte zu löschen. Begebt euch dazu in folgenden Ordner auf eurer Festplatte: C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\(User ID)\remote\ (ändert den Laufwerksbuchstaben je nach Setup). In diesem Ordner löscht ihr die Ordner "1446780" und "1641480", achtet dabei auf die richtigen Namen! Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kopiert die Ordner vor dem Löschen an einen anderen Ort. Sind die Ordner gelöscht, solltet ihr den PC neu starten und anschließend schauen, ob es nun funktioniert. Hoffentlich könnt ihr Monster Hunter Rise bald problemlos spielen.