Mortal Shell (PS5) Test: Das schönste Dark Souls, das From nie machte

Mortal Shell Test (PS5) - Da ist also Mortal Shell endlich auf den neuen Konsolen gelandet! Besitzer der Last-Gen-Variante bekommen das Update kostenlos, weshalb ich mir die Zeit genommen habe, die PS5-Version eines der Geheimtipps des letzten Jahres noch einmal genauer anzuschauen. Kurzum: Es bleibt eines der interessantesten und einsteigerfreundlichsten Soulslikes, das von der Technik und Aufmachung bis runter zum gewählten Font und der Gestaltung des HUD sehr ausgereift und professionell daherkommt. Mortal Shell sieht schlicht nicht nach Indie aus, sondern wie ein ausgewachsener Konkurrent für From Softwares Output.

Auf PS5 läuft das Spiel in 4K - Checkerboarding durchaus möglich, nicht jede Kante sah komplett glatt aus - und stabilen 60fps. Die Texturen wirken schärfer als zuletzt und allgemein kann sich das Spiel durchaus sehen lassen. Der Direktvergleich mit dem Demon's Souls Remake fällt zwar zugunsten von Bluepoints exzellenter Arbeit aus, aber Mortal Shell ist ein gutaussehendes Spiel mit vielen eigenen - und eigenartigen - Reizen.

Eine echte Aufwertung ist das haptische Feedback auf den Triggern, das aufschlussreich über den Cooldown der zentralen Fähigkeit und dem größten Unterscheider von Mortal Shell informiert: Ist das "Verhärten"-Feature, das euren Kämpfer zu einer unverletzlichen Steinstatue "einfriert", noch nicht wieder bereit, vibriert der linke Trigger widerspenstig. Das Ende des Cooldowns wird mit einer Kombination aus Controller-Lautsprechersignal und entspanntem Kribbeln angekündigt. Das funktioniert super und lässt einen diese originelle Neudenkung von Dark Souls' Block noch intuitiver nutzen und voller auskosten. Ich liebe nach wie vor, wie die Verhärtung die Bewegungsenergie der Aktionen konserviert: Es funktioniert auch mitten im Schlag und lasst ihr die Taste wieder los, setzt eure Klinge ihren Weg ungebremst fort. Mortal Shell erzeugt so einen extravaganten Kampfrhythmus, in den man sich gern einarbeitet.

Für die neuen Konsolen kommt das Spiel jedenfalls zum richtigen Zeitpunkt: Draußen ist es für diese Sorte kuscheligen Rotwein-und-Kerzenlicht Reinknier noch kalt genug und die Dürre an neuen Releases spielt ihm ebenfalls in die Karten. Alles, was im Originaltext hier drunter steht, gilt also auch weiterhin für die neuen Versionen. Einer der besten, wenn nicht der beste Souls-Klon überhaupt.

Ursprünglicher Test, PC, PS4, vom 18. August 2020 - Was für eine interessante Reise Mortal Shell doch hinter sich hat. Oft erfahren von weltweit geliebten Hits derart offensichtlich ... sagen wir mal "inspirierte" Spiele nicht gerade viel Gegenliebe. Die Geschichte hat gezeigt, dass sie selten ans Original heranreichen und die Defizite oft eklatant sind. Jeden hämischen Kommentar, der einem nach einer bloßen Beschreibung zentraler Spielideen von Mortal Shell so kommen könnte, wischten erste Trailer aber trotzdem schnell beiseite. Klar, das hier war irre nah dran an Dark Souls und machte sich keine Mühe, das zu verhehlen. Aber gute Güte, sah das toll und atmosphärisch aus, was da passierte.

Als die Beta vor ein paar Wochen dann auch noch ein facettenreiches und erfrischend anderes Kampfsystem als die offensichtliche Vorlage aufwies, war für viele klar, worauf sie sich diesen Spätsommer freuen würden: Ein Soulslike, das ein paar Sachen entschieden anders machen und bei den Fans doch die gleichen Knöpfe drücken will, wie das, was in aller Regel von From Software kommt. Knallharte Kämpfe, die Geduld und Beobachtungsgabe belohnen, eine dreckig-räudige Atmosphäre einer Welt im Verfall und viel, viel geheimnisvolles Lore, das man erst zu verstehen beginnt, wenn man fast damit fertig ist. Steht einem der Sinn danach, macht Mortal Shell für die nächsten 25 bis 30 Nettostunden fast durchweg froh und zufrieden.

Was Mortal Shell von Dark Souls unterscheidet

Optisch wirkt Mortal Shell wie ein Cousin von Souls, hier waren Designer mit Geschmack und Gespür für Stimmung bei der Arbeit. Auch technisch ist der Titel auf der Höhe der Zeit, was angesichts des kleinen Entwicklerteams von im Kern nur 15 Leuten durchaus überrascht. Spielerisch ... nun, im Grunde kennt man dieses Spiel bereits, wenn man es das erste Mal startet. Oder glaubt, es zu kennen: Leichte und schwere Attacke auf R1 und R2, ausweichen auf der Kreistaste, zweimal drücken und man rollt aus dem Weg. Per Steuerkreuz wählt ihr Gegenstände im Schnell-Inventar, D-Pad rauf benutzt das aktuelle Item. Und wenn ihr gestorben seid (beim ersten Mal fliegt ihr nur aus eurer Hülle und könnt versuchen, wieder reinzuschlüpfen), dürft ihr eure Seelen, ähem, den Tar, am Todesort wieder einsammeln.

Tiel, der Altardiener. Mein Favorit unter den Hüllen. Man erfährt sogar ein wenig was über seine 'Shells', je weiter man sie entwickelt. (Mortal Shell Test)

Halb-offene Gebiete mit vielen angedeuteten und tatsächlichen Wegen hin zu anderen Dungeons, die wiederum durch Gänge und Tunnel und andere Abkürzungen miteinander verbunden sind, laden zum Erkunden ein, gruseln aber auch etwas, weil man nicht weiß, was kommt. Ganz so verwinkelt und in sich verschlungen wie in Dark Souls wird es aber nicht, Mortal Shell ist insgesamt kleiner und schneller vorbei, was angesichts des kleinen Teams kein Wunder ist, rollt aber seine Gegenden lieber in Länge und Breite etwas weitläufiger vor euch aus.

Ein Estus-Flaschen-Äquivalent sucht man vergebens, stattdessen pflückt ihr Pilze, die nach Runterticken eines Cooldowns an Ort und Stelle nachwachsen, oder findet beziehungsweise kauft Gerichte wie Rattenspieße beim Händler. So auf dem Papier schätze ich das System, in der Praxis ... nun, darüber sprechen wir unten noch mal. Von Moment zu Moment spürbar anders ist vor allem der Kampf und die Art, wie Mortal Shell sein Klassensystem begreift. Anstatt euch zu Beginn für eine bestimmte Art von Krieger zu entscheiden, findet ihr nach und nach vier Hüllen gefallener Kämpfer, die ihr - ein geisterhafter Findling mit Voldemort-Gedenkvisage - einnehmt und die sich in den Basiswerten Gesundheit, Ausdauer und Entschlossenheit unterscheiden.

Hier und da versteckt das Spiel ein bisschen zu gerne Gegner gerade außer Sicht, um euch zu überraschen. Irgendwann stellt man sich darauf ein. (Mortal Shell Test)

Mit dem Seelenäquivalent Tar und den Skillpunkten ähnelnden Einblicken, die ihr fürs Erlegen von Feinden bekommt, schaltet ihr nach und nach eine sieben charakterspezifische Fähigkeiten frei, die ihren Archetypen noch ein wenig mehr in die Karten spielen. Harros, den Vassallen findet ihr als erstes und er ist der klassische Durchschnittsritter, dessen zusätzliche Skills sich vor allem um das defensive Verhärten-Feature drehen. Tiel, den Altardiener hatte ich als zweites und er war direkt mein Favorit. Er begünstigt mit endlos langer Ausdauerleiste ewige Angriffsserien und flinke Ausweichrollen. Er lernt mit der Zeit sogar, beim Sprinten seinen Ausdauer-Pool nicht anzuzapfen. Außerdem löst er sich bei seinem Ausweichschritt für einen Moment in einer Rauchwolke auf, was einfach nur fantastisch aussieht. Salomon, der Gelehrte ist der Entschlossenheitsexperte und deshalb für eher riskante und auf Konfrontation gebürstete Spieler geeignet, während Eredrim den Panzer der Gruppe stellt.

Drei Skills können zudem alle Figuren erlernen. Unter anderem einen Tritt, einen Area-of-Effect-Sprungangriff und die Fähigkeit, nach einem Tod einmal mehr in seine Hülle zurückzukehren, als normal. Kombiniert mit den vier unterschiedlichen Waffen - vom langsamen, lodernden Streitkolben bis zum flinken Hammer und Meißel - fühlen sich die Hüllen angenehm unterschiedlich an, wenngleich ich sagen muss, dass die flinkere Spielweise mir in Mortal Shell deutlich besser lag. Und dann ist da noch das Kampfsystem und hier bekommen Souls-Fans endgültig Probleme, denn das fühlt sich schon deutlich anders an.