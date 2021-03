MTG: Hier sind 8 Spoilerkarten zu Time Spiral Remastered!

Am 19. März 2021 erscheint Time Spiral (Zeitspirale) Remastered für Magic: The Gathering

Es handelt sich dabei um ein Reprint-Set

Hier sind acht Karten aus der kommenden Erweiterung

Mit Time Spiral Remastered - auf Deutsch Zeitspirale Remastered - erwartet euch bald ein Reprint-Set für Magic: The Gathering.

Dementsprechend liegt der Fokus bei diesem Set auf Nostalgie und anhand der Spoilerkarten, die wir euch hier vorab zeigen können, seht ihr ein paar der Karten, die euch in Time Spiral Remastered erwarten.

Ursprünglich war Time Spiral Remastered in den Jahren 2006 und 2007 erhältlich. Die Neuauflage könnt ihr in Form von Booster Packs kaufen, ebenso gibt es Draft-Packs mit drei Booster-Packs.

Mit dabei sind wieder besondere Karten, Karten mit dem ursprünglichen Magic-Rahmen sowie neue Artworks auf klassischen Karten.

In Magic: The Gathering Arena sind die Zeitspirale-Remastered-Karten ab dem 19. März 2021 erhältlich, für die physische Version gibt es sie ebenfalls ab diesem Datum.

Aber schauen wir uns doch mal an, was euch so an Karten erwartet...

Bestienflüsterer (Beast Whisperer): Diese Karte lässt euch eine weitere Karte ziehen, wann immer ihr einen Kreaturenzauber anwendet.

Pilzremasuri (Fungus Sliver): Wird diese Karte gezogen, gilt bei allen Remasuri-Kreaturen, dass ihr eine +1/+1-Marke auf sie legt, wenn ihr Schaden zugefügt wird (und sie den Angriff überlebt).

Gemmenhautremasuri (Gemhide Sliver): Spielt ihr diese Karte, bekommen alle Remasuris die Möglichkeit, ein Mana in einer beliebigen Farbe zu erzeugen.

Machtremasuri (Might Sliver): Nutzt ihr diese Karte, erhalten alle Remasuri-Kreaturen +2/+2.

Schlammboa (Mire Boa): Mithilfe der Sumpftarnung kann diese Kreatur nicht geblockt werden, wenn der verteidigende Spieler einen Sumpf kontrolliert. Ebenso könnt ihr die sie tappen, wenn sie zerstört würde, sie so aus dem Kampf zurückziehen und damit allen Schaden heilen.

Reflexremasuri (Reflex Sliver): Wer es eilig hat, spielt diese Karte, denn mit ihr erhalten alle Remasuri-Kreaturen Eile.

Spinndrüsenremasuri (Spinneret Sliver): Das Ausspielen dieser Karte verpasst allen Remasuri-Kreaturen Reichweite.

Virulenter Remasuri (Virulent Sliver): Verpasst allen Remasuri-Kreaturen "Gift 1". Wann immer ihr einem Spieler Schaden zufügt, erhält dieser dann eine Giftmarke. Wenn ein Spieler zehn oder mehr davon hat, verliert er die Partie.

