N64-Spiele für Switch Online: Dataminer findet Hinweise auf Smash Bros, Wave Race und andere

Die ersten N64-Spiele für Nintendo Switch Online sind da, aber welche kommen noch? Ein Dataminer hat mehr als 20 unangekündigte Titel entdeckt, die noch kommen könnten.

Das hat Twitter-Nutzer MondoMega mithilfe der Datenbank-IDs der Launch-Spiele herausgefunden. Demzufolge könnten euch insgesamt mindestens 38 N64-Spiele erwarten.

Womit ist zu rechnen?

38 N64-Spiele wären dann, wie VGC anmerkt, 17 mehr, als über die Virtual Console auf Wii und Wii u verfügbar waren.

Aktuell sind sieben weitere Spiele bestätigt, die demnächst hinzukommen sollen: Banjo-Kazooie, Paper Mario, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf und F-Zero X.

Initial datamining from the N64 app is somewhat fruitful. Going by the game IDs there are at least 38 N64 titles planned for NSO. The list is alphabetical so you can fill in some of the gaps already; 37 is Majora, 32 is Smash, 33 is Wave Race, 14-16 is Mario Party, etc. pic.twitter.com/tiVcugmc88 — MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021

Dem Datamine zufolge ist in Zukunft wahrscheinlich noch mit Super Smash Bros, Wave Race und Mario Party 1 bis 3 zu rechnen. Eine Lücke in der alphabetischen angeordneten Reihenfolge der Datenbank-IDs könnte zudem andeuten, dass WWF No Mercy, Wipeout 64 oder Worms Armageddon hinzukommen.

Für Wii und Wii U waren damals außerdem 1080 Snowboarding, Cruis'n USA, Donkey Kong 64, Excitebike 64, Pokémon Puzzle League, Mario Golf, Ogre Battle 64 und Bomberman Hero verfügbar. Hier ist aber noch unklar, ob sie auch zu Switch Online kommen.

Und die Freigabe von Banjo-Kazooie durch Microsoft lässt auch die Tür für mögliche weitere Rare-Titel offen, zum Beispiel Jet Force Gemini oder Perfect Dark.

Mehr Mega Drive

Und natürlich wird nicht alleine die N64-Bibliothek erweitert. Der Datamine deutet zudem an, dass mindestens 52 Mega-Drive-Spiele für Switch Online geplant sein könnten. Darüber hinaus wurden weitere Hinweise auf Game-Boy-Spiele entdeckt.

and if you're still questioning additional NSO platforms beyond these two, look at the first number of the game IDs for each platform. N64 is 3, MD is 5; SNES was 2, you can figure out what that means. — MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021

Das neue Expansion Pack für Switch Online, wie die neue Abo-Option heißt, ging in dieser Woche an den Start, allerdings nicht ohne Probleme. Was das N64 anbelangt, sind zum Start Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi's Story, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Tennis, Dr Mario 64, Sin and Punishment sowie WinBack verfügbar - ebenso eine Reihe an Mega-Drive-Titel.

Der Preis für die neue Mitgliedschaft liegt bei 39,99 Euro pro Jahr für eine Einzelperson und 69,99 Euro pro Jahr für eine Familienmitgliedschaft.