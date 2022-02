Nacon kauft Daedalic Entertainment für 60 Millionen Dollar

Der Hardware-Hersteller Nacon übernimmt Daedalic Entertainment, das Entwicklerstudio hinter Der Herr der Ringe: Gollum, für 60 Millionen Dollar (53 Millionen Euro). Die beiden Unternehmen arbeiten bereits für Gollums kommendes Abenteuer zusammen und vertiefen nun ihre Partnerschaft durch die Akquisition.

Gemeinsame Reise verlängert

Viele Markenrechte kann sich Nacon auf diese Weise sichern und obendrein von Daedalics Wissen im Publishing-Bereich profitieren. Der deutsche Entwickler hat inzwischen mehr als 90 Spiele herausgebracht, darunter The Whispered World und Shadow Tactics. Mit 87 Mitarbeitern ist es eines der größten Studios hier in Deutschland.

Für Nacon ist dieser Neuzugang das bereits sechzehnte übernommene Studio in weniger als vier Jahren. Das Unternehmen hofft, sich mit diesem Kauf besser in der Spielebranche zu positionieren.

"Wir wussten durch unsere aktuelle Zusammenarbeit an Gollum, dass Nacon und Daedalic die gleichen Werte und Ziele teilen, um den Spielern einzigartige Erlebnisse zu bieten", so Alain Falc, Chairman und CEO von Nacon.

"Daher schien es logisch, gemeinsam weiterzugehen, und wir sind sehr glücklich über diese Übernahme. Sie stellt einen bedeutenden Schritt in der Strategie von Nacon dar."

Auch Daedalic freut sich auf die neuen Möglichkeiten

Carsten Fichtelmann, Gründer und CEO von Daedalic, sagt: "Nach ereignisreichen Jahren, in denen wir immer als Sieger hervorgingen, bin ich stolz, wenn ich auf die vergangenen 15 Jahre und die Entwicklung des Unternehmens zurückblicke."

"Daedalic Entertainment hat sich als Publisher und Entwickler von außergewöhnlichen Spielen über verschiedene Genres und auf allen relevanten Plattformen etabliert und diese Position weltweit gefestigt. Gemeinsam mit Nacon gehen wir nun den nächsten Schritt, um unseren Katalog an Spielen weiter auszubauen, die von unserem eigenen Team sowie von vielen unglaublichen Indie-Studios entwickelt wurden.

"Wir blicken zurück auf eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit bei Der Herr der Ringe: Gollum zurück und freuen uns auf eine noch schönere gemeinsame Zukunft."

Das kommende Action-Adventure folgt Gollum in den Ereignissen der berühmten Fantasy-Trilogie Der Herr der Ringe. Der Titel soll noch in diesem Jahr für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series erscheinen.