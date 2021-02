Narita Boy erscheint am 30. März: Mit dem Techno-Schwert die Welt retten

Das Metroid-Adventure Narita Boy kommt am 30. März auf den Markt

Darin kämpft ihr euch durch eine 2D-Arcade-Welt

Erlöse des Titelsongs Saving the World gehen an Arcade-Museen

Das Retro-Action-Abenteuer Narita Boy vom Indie-Team Studio Koba erscheint am 30. März 2021. Dieses Release-Datum gab Publisher Team17 heute bekannt.

Bei Narita Boy handelt es sich um ein nostalgisches Adventure mit jeder Menge Disco- und Neon-Flair, das sich auf Retro-Arcade-Spiele und auf die Ästhetik und Musik der 80er besinnt. Das Ganze kommt nicht in 0815-Oldschool-Optik aus der Retorte, sondern eher in einem ziemlich individuellen Pixeldesign daher und darin sollt ihr nicht weniger als mit Narita Boy und dem mächtigen Techno-Schwert die ganze digitale Welt retten.

Dazu schlagt ihr euch mit Waffe und Magie durch eine 2D-Arcade-Welt im Metroid-Stil, erschaffen von einem fiktiven Entwickler namens Nakamura, der sogar einen eigenen Twitter-Account besitzt. Das Spiel hat also verschiedene Realitätsebenen und wird zum Teil richtig meta.

Von Team17 heißt es allgemein über Narita Boy, es sei eine Mischung aus Retro und modern: "Narita Boy ist eine Hommage an die Achtzigerjahre mit einem neuen Spin auf klassische Gameplay-Stile und nimmt die Spieler mit auf eine Reise in die Vergangenheit."

Weitere interessante Details zum Spiel findet ihr auch im Interview unserer Ana mit Narita-Boy-Chef Eduardo Fornieles - hier auch in Videoform:

Hat euch noch nicht ganz überzeugt? Narita Boy kann auch noch mit einem coolen 80er-Synth-Soundtrack aufwarten. Hört euch zum Beispiel mal den funkigen Ohrwurm-Titelsong von Narita Boy an, aber Vorsicht: Der geht nicht so leicht wieder aus dem Kopf!

Lohnt sich trotzdem, denn der Disco-Hit "Saving the World" macht einfach extrem viel Spaß. Und das beste: Der Erlös jedes Kaufs fließt in den Erhalt von Arcade-Museen mit der Kampagne "Saving The Arcade World".

Der Trip zurück in die 80er erscheint am 30. März für PC, Switch, PS4, Xbox One und die neuen Konsolen dank Abwärtskompatibilität.