Naughty Dog arbeitet an "mehreren coolen Dingen" - Fans müssen allerdings geduldig sein

Naughty Dog ist da an was dran

An was genau der Entwickler arbeitet, verrät man noch nicht

Um Geduld wird gebeten, Neuigkeiten gibt es, wenn die Zeit reif ist

Naughty Dog arbeitet laut eigenen Angaben an "mehreren coolen Dingen", bittet Fans jedoch um Geduld. Bis Neuigkeiten zu den aktuellen Projekten kommen, kann es noch eine Weile dauern.

"Wenn ihr mich per Tweet nach einem zukünftigen Projekt fragt, kann ich nichts sagen... Bitte bleibt geduldig. Wir haben einige coole Dinge, bei denen wir es nicht erwarten können, sie mit euch zu teilen. Sobald wir können, werden wir es tun!", twitterte Neil Druckmann, Studio-Co-Präsident und Director von The Last of Us Part 2.

If you tweet at me, asking about a future project, I can?t say anything... Please stay patient. We have several cool things we can?t wait to share with you. As soon as we can, we will! ?? pic.twitter.com/kzzCmvS5a0 — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) March 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Was könnte hinter den mysteriösen "coolen Dingen" stecken, an denen der Entwickler arbeitet? Bisher haben Sony und Naughty Dog zum Beispiel über die PS5-Upgrades zu The Last of Us Part 2 geschwiegen, obwohl andere große Titel wie God of War oder Ghost of Tushima bereits mit netten Performance-Updates gefüttert wurden.

Eine Remaster-Version für die neue Konsole steht also im Raum, ebenso wie eine Multiplayer-Umsetzung des Franchise. Im September 2019 kündigte Druckmann an, dass der zweite Teil der Serie keine Multiplayer-Komponente beinhalten würde, obwohl diese ursprünglich für den Titel geplant war (danke, VGC).

In einem späteren Statement versprach Naughty Dog, den Last-of-Us-Multiplayer-Modus mit dem Titel "Factions" zu veröffentlichen, nachdem die Arbeiten am Sequel abgeschlossen seien.

"Ihr werdet irgendwann die Früchte der Online-Ambitionen unseres Teams erleben, aber nicht als Teil von The Last of Us Part 2", hieß es. "Wann und wo es realisiert wird, steht noch nicht fest. Aber seid versichert, wir sind ein ebenso großer Fan von Factions wie der Rest unserer Community und freuen uns darauf, mehr zu verraten, wenn es soweit ist."

Da The Last of Us 2 hat einen extrem erfolgreichen Start hingelegt. Im ersten Monat wurden weltweit rund 2,8 Millionen digitale Exemplare verkauft und es ist damit Rekordhalter der PlayStation-Exklusivtitel.

Auch eine HBO-Serie zum Franchise mit Kantemir Bagalov als Regisseur ist geplant. Auf unserer Top-50-Liste aus dem letzten Jahr (und auf vielen anderen Listen) habt ihr den Titel auf den ersten Platz gevotet. Das will schon was heißen!