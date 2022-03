Nein, das erste Doom spielt nicht im März 2022, sagt John Romero

Habt ihr in jüngster Zeit vielleicht irgendwo gelesen, etwa in den sozialen Medien, dass das erste Doom aus dem Jahr 1993 angeblich im März 2022 spielt?

Es ist kein Gerücht, vielmehr stammt diese Angabe tatsächlich aus dem Handbuch der SNES-Version des Shooters.

Stammt nicht von id

Wie E1M1 (via PCGamesN) anmerkt, hatte man sich bereits im Januar diesbezüglich an Designer John Romero gewandt, der das alles als falsch betitelte.

Dennoch machte dieser vermeintliche Fakt weiterhin die Runde, sodass nun Romero selbst sich dazu auf Twitter geäußert hat.

DOOM does not take place in March 2022. DOOM is timeless. Somehow, the manual for the Super Nintendo DOOM had a date in it, but that date did not come from anyone at id. https://t.co/phAymYHmWd — ???? ?????? (@romero) March 16, 2022

Ihm zufolge stammt diese Datumsangabe nicht von id Software. Was aber letztlich keinen davon abhalten sollte, eine Runde Doom zu spielen. Aber dafür eignet sich auch jeder beliebige Tag ganz gut.

"Doom spielt nicht im März 2022", schreibt Romero. "Doom ist zeitlos. Aus welchem Grund auch immer stand im Handbuch für Doom auf dem Super Nintendo ein Datum drin, aber dieses Datum kam von niemandem bei id."

It's always a good day to rip and tear. — ???? ?????? (@romero) March 16, 2022

Aber wie erwähnt, vielleicht ist das ja trotzdem ein Anlass für euch, eine Runde Doom zu spielen. Es ist ja schnell geladen und ihr bekommt es im Grunde auf jeder beliebigen Plattform.

Zuletzt hatte Romero auch einen neuen Level für Doom 2 veröffentlicht, um damit Geld für die Unterstützung der Menschen in der Ukraine zu sammeln.