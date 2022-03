Netflix' Serie zu Resident Evil startet in vier Monaten

Netflix schickt die Live-Action-Serie zu Resident Evil in rund vier Monaten an den Start.

Wie das Unternehmen heute mitteilte, könnt ihr euch die Episoden der ersten Staffel ab dem 14. Juli 2022 anschauen.

evil has evolved. RESIDENT EVIL is coming to Netflix July 14. pic.twitter.com/6uvDsSdRw2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 17, 2022

Wer spielt alles mit?

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen bereits den Cast für die Serie bekannt gegeben. Lance Reddick (John Wick, Fringe) spielt etwa Albert Wesker.

In anderen Rollen sind darüber hinaus Ella Balinska (Charlie's Angels), Adeline Rudolph (Chilling Adventures of Sabrina), Tamara Smart (A Babysitter's Guide to Monster Hunting), Siena Agudong (No Good Nick) sowie Paola Nuñez (Bad Boys of Life) zu sehen.

Been dying to announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of RESIDENT EVIL: LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Erst einmal sind acht Episoden geplant, die Leitung über das Projekt hat Andrew Dabb (Supernatural), der hier Showrunner, Executive Producer und Autor ist.

Berichten zufolge zeigt die Serie zwei Zeitlinien und befasst sich unter anderem mit den beiden Schwestern Jade und Billie Wesker, die gerade erst nach New Raccoon City gezogen sind.

Die zweite Zeitlinie soll angeblich Jade in ihren 30ern zeigen, während das T-Virus eine Menge Leute und Tiere infiziert hat. Sie kämpft ums Überleben, zugleich wird sie von den Geistern der Vergangenheit verfolgt.

Einen Teaser oder einen Trailer gibt es aktuell noch nicht.