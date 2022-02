Netflix will einen BioShock-Film machen

Netflix versucht sich an einer weiteren Videospiel-Adaption und möchte diesmal BioShock als Live-Action-Film umsetzen.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit von Netflix und Publisher Take-Two. Take-Two wird zudem mit Vertigo Entertainment als Produktionsfirma aufgeführt.

Noch in einer frühen Phase

Wie der Hollywood Reporter berichtet, befindet sich das Projekt noch in einer frühen Phase, derzeit gebe es dafür noch keinen Autor oder Regisseur.

Dementsprechend mangelt es auch an vielen Details dazu, mal abgesehen von einer Ausnahme.

Der Deal wurde im Hinblick auf die Entstehung eines möglichen Cinematic Universe rund um die BioShock-Spiele unterzeichnet.

"We all make choices, but in the end our choices make us."



Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

Angesichts dessen, was uns BioShock Infinite über das BioShock-Universum verriet - eine endlose Zahl an Leuchttürmen führt durch Raum und Zeit zu einer endlosen Zahl dystopischer Städte -, ergibt das durchaus Sinn.

Ob's diesmal klappt? Es ist nicht der erste Versuch, BioShock auf die Leinwand zu bringen. Ein solches Bestreben gab es bereits im Jahr 2008, als Gore Verbinski (Fluch der Karibik) BioShock fürs Kino adaptieren wollte.

Später sollte sich Juan Carlos Fresnadillo (28 Wekks Later) darum kümmern, bevor das Projekt im Jahr 2014 von Ken Levine nach Bedenken im Hinblick auf Budget und Inhalt persönlich eingestellt wurde.

Wann Netflix die Veröffentlichung des Films plant, ist unklar. Derzeit ist ein neues BioShock beim Entwicklerstudio Cloud Chamber in Arbeit, vielleicht also eher früher als später?