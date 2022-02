Neue Ausgabe von Pokémon Presents zum Pokémon Day angekündigt

Für den Pokémon Day in dieser Woche hat The Pokémon Company eine brandneue Ausgabe von Pokémon Presents angekündigt.

Die Show, eine Art Nintendo Direct rund um Pokémon, wird somit am Sonntag, dem 27. Februar 2022, zu sehen sein.

Was gibt's zu sehen?

Zu sehen ist die neue Ausgabe von Pokémon Presents am Sonntag ab 15 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal.

Sie soll rund 14 Minuten lang sein, Details zum Inhalt liegen bisher aber nicht vor.

Was aber nicht vom Spekulieren abhält. Denkbar wäre etwa, dass nach dem erfolgreichen Launch von Pokémon Legenden Arceus DLCs beziehungsweise ein Erweiterungspass dafür angekündigt werden.

Zuletzt gab es auch wieder ein neues Lebenszeichen von Meisterdetektiv Pikachu 2, das ebenso ein Kandidat für Pokémon Presents sein könnte.

Wir lassen euch auf jeden Fall wissen, was The Pokémon Company am Sonntag mitzuteilen hat.