Leak zur The Last of Us TV-Show: Hochwertige Bilder vom Set zeigen Sam und Henry

Erste Bilder von Henry und Sam aus der HBO-Serie zu The Last of Us kursieren gerade in den sozialen Medien. Mit diesem Leak könnt ihr den bisher besten Blick auf die Charaktere am Filmset erhaschen.

Die bisher besten Bilder vom Set

Ein neues Bild, das vom Twitter-Account NaughtyDogInfo geteilt wurde, zeigt Bella Ramsey als Ellie in ihrem warmen Winter-Outfit. So wie es aussieht ist HBO der Darstellung im Videospiel ziemlich treu geblieben. Auch Sam, Henry und Joel sind hier etwas wärmer angezogen:

New HBO's The Last of Us set photos in Calgary!

Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Henry (Uknown), Sam (Uknown) #TheLastofUs #HBO pic.twitter.com/9OObMY4JXk — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Zusätzlich gibt es ein kurzes Video, das die vier Schauspieler in ihren Rollen zeigt, wie sie über die Straße schleichen, um anschließend in einem nahe gelegenen Gebäude Schutz zu suchen. Auch hier sind alle wieder in ihrer Winderbekleidung zu sehen.

New video of Joel, Ellie, Henry and Sam on the set of #TheLastofUs!



? u/dbaxter1304 pic.twitter.com/XpwDzND0hz — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es nur unscharfe Bilder vom Set - oder ihr konntet die Darsteller nur von hinten sehen.