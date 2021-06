Neue Fortnite Season 7 Teaser deuten auf Superman-Skin, Rick & Morty und neue Waffen hin

Wie man es nicht anders kennt, heizt Epic Games den Hype auf die neue Fortnite Season 7 wieder mit Teasern an, die - drei Tage vor dem Start beginnend - täglich im Spiel und den sozialen Medien gepostet werden. Diesmal zeigen die Teaser wohl ein paar Gegenstände wie neue Waffen, Outfits wie möglichweise einem Superman-Skin, Kollaborationspartner wie Rick and Morty und Spielmechaniken, die uns erwarten. Nachfolgend haben wir die Teaser einmal aufgereiht und analysieren sie etwas, um die Wartezeit bis morgen zu verkürzen.

Teaser 1

Fortnite Season 7 Teaser 1.

Der erste Teaser zeigt drei Gegenstände: Ganz links ist ganz offensichtlich Fischstäbchen in einer Mini-Me-Version, in der Mitte eine Milchpackung (mit dem Vermisstenbild von Jonesy) und rechts eine Alien-Knarre. Genauere Hinweise dazu, was die drei Gegenstände zu bedeuten haben, liefern die jeweiligen Posts bei Instagram, Twitter und Facebook, denn hier haben die Entwickler die zugehörigen "Logbucheinträge" hinterlassen. KriimaarFN hat auf seinem Twitter-Account die jeweiligen Posts einmal zusammengefasst.

Der Logbucheintrag von Fischstäbchen lässt darauf schließen, dass es die Fischstäbchen-Puppe als Rücken-Accessoire geben wird.

Die Milchtüte ist etwas schwieriger. Derzeit geht man davon aus, dass es ein neuer Sofortgegenstand zum Heilen / für Schild ist. Die "Knochenmodifikationsflüssigkeit" könnte aber auch eine Anspielung auf eine Ressource für das Handwerk sein.

Die Alienwaffe ist wieder etwas leichter. Nachdem vom "Entgegenwirken der Schwerkraft" die Rede ist, gehen wir davon aus, dass es sich um eine Anti-Schwerkraft-Knarre handelt, die ein Ziel handlungsunfähig in die Luft aufsteigen lässt. Vermutlich kann das Ziel nach wie vor schießen, sich aber nicht mehr großartig bewegen.

Fortnite Teaser 2

Fortnite Season 7 Teaser 2.

Auch der Teaser zeigt wieder drei Gegenstände: Von Links nach rechts eine Gitarre, eine Brille (die übrigens auch im Haus von Rebirth Raven zu finden ist) und eine weitere Waffe. Wie schon beim ersten Teaser liefern die "Logbucheinträge" auf den sozialen Medien von Fortnite genauere Hinweise. JayKey hat die drei Hinweise zusammengefasst:

Here's the description that matches up to each item from each type of social media teasers that we were provided with pic.twitter.com/mzvA15dWvX — JayKey ? (@JayKeyFN) June 6, 2021

Zunächst ging man bei der Gitarre von einem weiteren Rücken-Accessoire aus, doch nun sieht es so aus, als ob es sich um eine neue Spitzhacke handelt. In this update there was a file added for a pickaxe that is unfinished (16.50) In today's teaser we saw a guitar pickaxe! So it's almost confirmed that this will be a pickaxe next season! #FortniteSeason7



Die Brille lässt die Gerüchte gerade aufkochen, denn viele Vermuten dahinter einen Hinweis, dass es im Season 7 Battle Passe einen Superman-Skin geben wird... ihr wisst schon, wegen der Tarnbrille von Clark Kent. Da es schon jede Menge DC-Skins gab, der wichtigste DC-Charakter bislang aber fehlte, scheint es sehr Wahrscheinlich, dass wir das Outfit des "Mann aus Stahl" endlich bekommen. Alternativ gibt es noch die Theorie, dass es sich um einen tragbaren Gegenstand wie den Jägermantel handelt, der den Träger tarnt (wie beim Predator).

Die Alienwaffe kennt ihr wahrscheinlich aus Rette die Welt, wo sie als "Pulsar 9000" zu finden ist. Diese Schrotflinte feuert runde Kreise ab (erinnert an die Knarren der Aliens im Film "Mars Attacks!"), die maximalen Schaden anrichten (266 Punkte), dafür hat sie eine langsame Schussrate und Nachladezeit. Vermutlich wird sie fürs Battle Royale aber noch angepasst. Here's an early look at the new weapon coming to #FortniteSeason7



Fortnite Teaser 3

Fortnite Season 7 Teaser 3.

Der dritte und letzte Teaser hält drei weitere Gegenstände bereit: links eine weitere Waffe, in der Mitte ein Roboter und rechts ein Helm. Wie zuvor liefern die "Logbucheinträge" auf den sozialen Medien weitere Hinweise, die Kriimaar zusammengefasst hat

Und noch eine neue Waffe - kein Wunder, schließlich verschwinden die Urzeitwaffen ja mit der neuen Season. Dieses Exemplar scheint vor allem gegen andere Spieler sehr wirksam zu sein, dafür ist sie gegen Gebäude schwach.

Den Roboter - aka "Butter-Roboter" dürften vor allem Fans der Zeichentrickserie "Rick and Morty" kennen. Selbiger hat sich als Publikumsliebling erwiesen, daher kann man ihn auch als echtes Spielzeug kaufen. Nun scheint es so, als ob es auch eine Kooperation mit Fortnite gibt. Ob das putzige Kerlchen als Spielzeug oder Back Bling zu haben ist oder als NPC auf der Karte herumfährt, ist bislang nicht bekannt. Da aber auch hier die "Knochenmodifikationsflüssigkeit" wieder erwähnt wird, scheint er eine Funktion zu haben. Wie es aussieht, erhalten wir zu der Season 7 eine "Rick & Morty" Kooperation!



Der Helm ist noch ein großes Fragezeichen. Zum einen könnte es bedeuten, dass es zukünftig verschiedene Helm-Variationen geben wird, die man im Spind zu seinem Skin mixen kann. Es könnte auch ein Hinweis auf einen weiteren neuen Skin sein oder auf einen weiteren Gegenstand, der irgendwelchen Schutz bietet.

