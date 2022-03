Neue Games with Gold für April 2022 angekündigt - Steampunk, Rennen und mehr

Xbox hat am Abend die vier neuen Games with Gold für den April 2022 bestätigt.

Diesmal verschlägt es euch unter anderem in eine Steampunk-Welt, ihr absolviert Rennen und bekommt ein farbenfrohes Spiel.

Die Games with Gold im April 2022

Spiel Nummer eins ist Another Sight (Xbox Series X/S, Xbox One), das vom 1. bis 30. April 2022 verfügbar ist. Hier spielt ihr zwei Charaktere: Den Teenager Kit und eine Katze namens Hodge. Mit ihnen erkundet ihr ein London der viktorianischen Ära, wobei der Fokus auf der Kultur und den Charakteren liegt. Auch Gastauftritte historischer Figuren sind mit dabei.

Vom 16. April bis 15. Mai 2022 bekommt ihr auf Xbox Series X/S und Xbox One außerdem noch Hue. In dem farbenfrohen Platform-Puzzler sucht ihr in einer grauen Welt nach eurer Mutter. Stück für Stück bringt ihr die Farbe zurück in die Welt und öffnet so den Weg zu neuen Rätseln.

Das erste von zwei Spielen auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 ist Outpost Kaloki X, es ist vom 1. bis 15. April 2022 verfügbar. Hier baut ihr euch ein intergalaktisches Tycoon-Imperium auf, indem ihr unter anderem Limonade verkauft. Und natürlich müsst ihr die Aliens bei Laune halten.

Vom 16. bis 30. April 2022 ist letztlich MX vs ATV Alive im Programm verfügbar. Hier rast ihr über eine Vielzahl von Strecken, passt euren Fahrer an und setzt euch im Matsch, Sand und Schnee vor eure Konkurrenten.