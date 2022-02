Neue, kostenlose Dokumentation feiert 30 Jahre Lemmings

Die Lemmings dürften vermutlich vielen von euch ein Begriff sein. Es ist ein echter Videospiel-Klassiker, der im Jahr 2021 seinen 30. Geburtstag feierte.

Anlässlich dieses Jubiläums könnt ihr euch bald auch eine Dokumentation anschauen, die hinter die Kulissen der Lemmings blickt.

Kostenlos für alle

Die zweistündige Dokumentation, die den Namen Lemmings: Can You Dig It? trägt, wird kostenlos für alle veröffentlicht.

Ab dem 14. Februar 2022 könnt ihr sie euch auf YouTube anschauen, das entsprechende Video haben wir gleich hier eingebettet:

Von Lemmings zu GTA

Ursprünglich wurde Lemmings von DMA Design in Dundee entwickelt, also dem Studio, das später Grand Theft Auto entwickelte. Den Vertrieb übernahm damals Psygnosis, veröffentlicht wurde das Spiel am 14. Februar 1991 zuerst für den Commodore Amiga. Darauf folgten zahlreiche andere Plattformen.

Für die Dokumentation haben die Macher unter anderem mit früheren Entwicklern des Spiels, Journalisten, Fans und anderen bekannten Persönlichkeiten gesprochen, etwa Gary Whitta und Peter Molyneux.

"Wir sind absolut begeistert, Lemmings: Can You Dig It? für alle verfügbar zu machen", sagt Jamie Wotton, Creative Marketing Manager bei Publisher Exient, der die Doku in Auftrag gab. "Es war eine wahre Freude, zu sehen, wie sich die Geschichte von Lemmings durch Hunderte von Stunden an Interviewmaterial mit dem ursprünglichen DMA-Design-Entwicklungsteam, Personen aus der Videospielindustrie und Fans entfaltet hat. Der Film zelebriert alles, was das Originalspiel so besonders gemacht hat, einschließlich der Stadt Dundee, in der es entwickelt wurde. Und er feiert den wichtigen Platz, den diese kleinen Viecher immer noch in der Popkultur einnehmen."