6 neue PS-Plus-Spiele bestätigt: Diese Titel bekommt ihr im November 2021

PlayStation hat die neuen PlayStation-Plus-Spiele für den November 2021 bestätigt und diesmal bekommt ihr ein volles Programm.

Gleich sechs neue Spiele sind ab dem 2. November 2021 für euch verfügbar. Ja, richtig gelesen, sechs Stück!

Das Standardprogramm

Zum einen gibt es das Standardprogramm des neuen Monats, das diesmal aus den drei Spielen Knockout City (PS5/PS4), First Class Trobuel (PS4/PS5) und Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4) besteht.

Diese Titel könnt ihr euch wie gesagt ab dem 2. November aus dem Store herunterladen, wenn ihr ein PS-Plus-Abo habt.

Zurück nach Amalur mit PS Plus.

Die Bonusspiele

Dazu kommen noch, wie im Vorfeld bereits angekündigt, drei PlayStation-VR-Spiele, die anlässlich des fünften Geburtstags von PSVR verschenkt werden.

Dabei handelt es sich um Until You Fall, The Walking Dead: Saints and Sinners sowie um The Persistence.

Bei den PSVR-Spielen habt ihr bis zum 3. Januar 2022 Zeit, um sie euch zu holen.

Außerdem habt ihr die Gelegenheit, euch bis zum 2. November 2021 noch die aktuell verfügbaren Spiele Hell Let Loose, Mortal Kombat X und PGA Tour 2K21 zu sichern.